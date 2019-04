Ein kurzer Stopp auf dem Schlipsheimer Hügel:der Ortsname plakativ vor der Kapelle ...der Dornengekrönte in der kleinen Flurkapelle draußen vor dem Dorf ...ein Blick zurück durch die Rapsblüten ...ein Star begrüßt das Schmuttertal ...die Schutzmantelmadonna am Kapellenhof ...An so einem Tag darf man ruhig mal "Danke" sagen.