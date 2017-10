Kleine Fototour durch Neusäß nach Ottmarshausen

Es ist immer wieder interessant, welche netten Ideen die Hausbewohner haben, um die Vorgärten zu gestalten.Schaut euch mal die kleine Hexe an oder die bemalte Häuserwand.Völlig überraschend blühte in einem Vorgarten noch die Geißblume, eine meiner Lieblingsblumen.Der Essigbaum bezaubert jeden Herbst aufs neue mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel.Auf dem Weg nach Ottmarshausen konnte ich noch den Sonnenuntergang festhalten.Ich wünsche euch, dass die Blicke in die Vorgärten und die letzten Sonnenstrahlen eine Wohltat für die Seele werden.