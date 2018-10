VdK Ortsverband Neusäß/Aystetten ehrt Jubilarin

99! und 65!





Der 1. Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Neusäß/Aystetten Peter Büttner und der VdK Ortsteilbetreuer Stanislav Merlin besuchten Frau Walburga Bader in ihrem Zuhause in Schlipsheim. Die Rentnerin feierte ihren 99. Geburtstag und ist außerdem seit 65 Jahren Mitglied im VdK Bayern. In dieser Zeit war Frau Bader viele Jahre als Ortsteilbetreuerin für Schlipsheim und Hainhofen für den VdK aktiv.Zu diesen Anlässen gratulierten die beiden Vertreter des VdK Ortsverbandes Neusäß/Aystetten der Jubilarin. Sie überreichten einen Geschenkkorb sowie eine Ehrenurkunde des VdK Landesverbandes mit dem Verbandsabzeichen in Gold.