SCHINE – Projekt der 4. Klassen

In diesem Schuljahr beschäftigten sich die beiden 4. Klassen intensiv mit dem Thema „Internet“. Dazu gehörten regelmäßige Besuche im Computerraum, um zu den verschiedensten HSU- Themen zu recherchieren oder einfach um Mathe und Deutsch mit den Lernprogrammen Antolin und Zahlenzorro zu vertiefen.Bei so viel Aktivität im Internet ist sehr wichtig, die Grundregeln für sicheres Surfen und Chatten zu kennen.Deshalb haben die beiden Lehrerinnen, Frau Weishaupt-Nawrath und Frau Wagner-Beschorner Herrn Archaska von der Polizeiinspektion Gersthofen in den Unterricht eingeladen.In zwei Schulstunden lernten die Kinder viel über „SCHINE“ Schmutz im Netz:Wie sieht ein sicheres Passwort aus? Niemals den richtigen Namen im Chat nennen! Keine Bilder von sich an Fremde verschicken! Nicht jeder Download ist erlaubt!Sei freundlich und respektvoll!Am Schluss gab es noch ein spannendes Spiel zur Teambildung.Beate Weishaupt-Nawrath