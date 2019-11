Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr 2019

Zum Ausklang des Jahres wurde im Dezember 2018 das inzwischen zur guten Tradition gewordenen Neujahrsanblasen der Stadtkapelle, diesem Mal im Stadtteil Westheim, durchgeführt. Die Musikanten wünschten den Bürgern für das kommende Jahr alles Gute und erfreuten sie mit Polkas und Märschen. Das Jahr 2019 startete dann ganz anspruchsvoll für die Musikantinnen und Musikanten. Der Dirigent Florian Helgemeir hatte einen Workshop für Dirigenten angeboten und die Stadtkapelle stellte sich den Workshop-Teilnehmern als Ensemble zur Verfügung. Dabei durften alle erleben, wie die Dirigenten verschiedene Stücke mit dem Orchester einübten und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten verbesserten.Ein weiteres wichtiges Ereignis im Jahreskalender der Stadtkapelle war die Delegiertenversammlung des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes in der Stadthalle Neusäß. Hier kamen die Delegierten aus allen Bezirken des Musikbundes zusammen, um die Berichte der Vorstandschaft zu hören. Die musikalische Gestaltung des Vormittags übernahm die Stadtkapelle gerne.Im Februar lud der neusäßer Traditionsbetrieb Thaler Kies seine Mitarbeiter zum jährlichen Schlachtschüsselessen ein. Auch hier durfte die Stadtkapelle für die musikalische Umrahmung sorgen. Nach getaner Arbeit stärkten sich die Musikerinnen und Musiker mit Blut- u. Leberwurst, Wammerl und Co. Noch im Februar ging es direkt weiter mit den Vorbereitungen zum Frühjahrskonzert. Am Probenwochenende, welches diesmal im Schullandheim in Dinkelscherben stattfand, übten alle Register fleißig die anspruchsvollen Stücke, die dann am 06.04. beim traditionellen Frühjahrskonzert in der Stadthalle dem Publikum präsentiert wurden.Nach der musikalischen Umrahmung der traditionellen Maifeiern in Täfertingen und Alt-Neusäß, sowie einigen Geburtstags- und Hochzeitsständchen im Mai und Juni, führten die Musikanten im Juli wieder den Festzug zur Eröffnung des Neusäßer Stadtfestes musikalisch an. Hier ging es wie gewohnt mit Marschmusik durch die Festzone, bevor auf der Bühne im Park die Festeröffnung weiterging.Durch die Verbundenheit zu ihrem ehemaligen Dirigenten Peter Weber bekamen die Musikanten für Ende Juli eine Einladung zum Bezirksmusikfest in Altenmarkt, wohin Peter Weber gewechselt hatte. Die Musikanten fuhren schon am Samstag nach Altenmarkt, um im Festzelt mit der Kapelle aus Altenmarkt zu feiern. Am Sonntag fiel der geplante Festzug buchstäblich ins Wasser, weshalb nur noch der Gottesdienst und das anschließende „jetzt blosen mir“ stattfinden konnten. Danach durften sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle im August von getaner Arbeit erholen.Frisch ausgeruht ging es dann im September in die Volksfestsaison. Wie auch bereits die letzten Jahre, durfte die Stadtkapelle hier die Eröffnung, den Frühschoppen am ersten Wochenende, den Seniorennachmittag am Donnerstag den 19.09. sowie den Festausklang am letzten Abend musikalisch umrahmen. Nach Abschluss der Volksfestsaison ging es auch direkt weiter mit den Vorbereitungen aufs Herbstkonzert, welches unter dem Motto „sagenhaft und legendär“ stand. Bei den Probentagen Mitte Oktober hatten wieder alle Register die Möglichkeit, besonders die schweren Stellen ausgiebig zu üben. Traditionell gestaltete die Stadtkapelle wieder die zentrale Feier der „Nacht des Friedens“ vor der Ägidius Kirche, bevor sich das Publikum beim Konzert am 24.11. in der Stadthalle überzeugen konnte, dass sich die intensive Probenarbeit gelohnt hatte. In diesem Jahr besuchten die Musikanten der Stadtkapelle aus Vilshofen die Freunde der Stadtkapelle Neusäß und bestritten, zusammen mit dem Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule, den Ersten Teil des Konzertes. Den zweiten Teil übernahm die Stadtkapelle. Das Konzert endete mit der Verabschiedung des Dirigenten Florian Helgemeir, der aus privaten Gründen sein Amt als Dirigent bei der Stadtkapelle aufgab. Die Musiker wünschten ihm für seine Zukunft alles Gute und dankten ihm für die musikalischen Fortschritte, die sie unter seiner Leitung gemacht hatten.Der Dezember stand dann wieder ganz im Zeichen der Weihnachtsmusik. Hier spielten einzelne Ensembles der Stadtkapelle, ebenfalls die Spätzünder und die neu gegründete Alphorngruppe, sowie die gesamte Kapelle an 4 Wochenenden Weihnachtslieder für die Besucher des Weihnachtsmarktes in der Remboldstrasse. Den Abschluss des Jahres bildeten, wie auch schon die letzten Jahre, die Waldweihnacht am 22.12. sowie das Weihnachtsmusizieren am Friedhof in Neusäß und im Notburgaheim am 24.12. Außerdem werden am 28. Und 29.12.2019 wieder kleine Gruppen der Stadtkapelle zum Neujahrsanblasen unterwegs sein. Diesmal werden die Bürgerinnen und Bürger von Täfertingen musikalisch ins neue Jahr begleitet.Die Stadtkapelle Neusäß bedankt sich bei allen, die Sie auch im Jahr 2019 wieder unterstützt haben – sei es mit Taten, Worten, Konzertbesuchen oder auch Spenden jeglicher Art. Ohne IHRE Unterstützung könnte ein Verein wie die Stadtkapelle nicht existieren. Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle wünschen Ihnen allen eine gesegnete Weihnachtszeit und für das Jahr 2020 alles erdenklich Gute. Wir freuen uns, Sie auch im Jahr 2020 wieder musikalisch durchs Jahr begleiten zu dürfen.