Pfarrwallfahrt St.Stephan Hainhofen

Der Tag begann für die Wallfahrer und Pfarrer Karl Freihalter sehr früh an diesem verregneten Morgen. Um 5.30 Uhr traf man sich bereits zum Morgengebet in der Kapelle St. Nikolaus von Tolentino in Schlipsheim. Von dort marschierte die Gruppe Richtung Vogelsang und dann den Fußweg entlang der Bahnstrecke nach Diedorf und Anhausen. Am Anhauser Kreuz begrüßten die Wallfahrer den neuen Tag mit einem Morgenlied und später mit einem Rosenkranzgebet. Nach einer kleinen Brotzeitpause ging es auf Wander- und Waldwegen dem noch knapp zehn Kilometer entfernten Wallfahrtsziel im idyllischen Schwarzachtal entgegen. Pünktlich um 8.30 Uhr wurde der Gottesdienst mit der Pfarrgemeinde Oberschönenfeld, den Ordensschwestern und insgesamt 50 Gläubigen (es kamen noch etliche „Autowallfahrer“ dazu) aus Hainhofen und Schlipsheim gefeiert. Den Abschluss der Wallfahrt bildete ein gemeinsames Frühstück in der Klostergaststätte, bevor es mit Privatautos wieder gen Heimat ging.Die jährliche Wallfahrt ist in Hainhofen längst zur guten und beliebten Tradition geworden, bietet sie doch jedem Gläubigen die Möglichkeit, Anliegen, Bitten oder Dank im stillen Gebet an den Wallfahrtsort zu tragen.