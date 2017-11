Nur noch wenige Karten für "Peter und der Wolf"

…Nur noch wenige Karten gibt es für das Gemeinschaftsprojekt des Hauses der Musik „Peter und der Wolf“ am 19.11.2017 in der Stadthalle Neusäß. Karten für das Stück „Peter und der Wolf“, Beginn 15:30 Uhr, sind unter: www.kikuka.neusaess.de erhältlich. Ein Kombiticket – bestehend aus der Vorstellung von „Peter und der Wolf“ plus dem anschließenden Herbstkonzert der Stadtkapelle kann direkt bei der Stadthalle oder auf eventim erworben werden. Abendkasse ist vorhanden.