Neusässer Kindergärten schmücken die Bäume auf dem Weihnachtsmarkt

Die Aktionsgemeinschaft möchte mit dieser Aktion die Neusässer Kinder stärker beim Weihnachtsmarkt einbeziehen und für kreative Vielfalt bei den geschmückten Weihnachtsbäumen sorgen. Die AN freut sich über die großzügige Unterstützung durch die Partner IKEA, Titania, Augusta-Bank sowie der Eventagentur Hartmann und darüber, dass bei der erstmaligen Umsetzung gleich so viele Einrichtungen mitmachen.Die Fotos zeigen den Ersten Vorsitzenden der AN, Thilo Wank, bei der Übergabe der Bastelkisten in den Kindergärten Sankt Dorothea in Westheim und in der Städtischen Kindertagesstätte in Steppach.(Text: Oliver Kiehn)