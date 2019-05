Neusäß feiert - Rock & Pop Konzert Tina Schüssler & Band auf dem Stadtfest

Neusäß : Stadtfest |

Neusäß freut sich auf Tina Schüssler & Band (Rock Pop)

Die Augsburger Landkreisbotschafterin Tina Schüssler ist 3-fache Weltmeisterin im Boxen, Kickboxen und im K-1. Sie ist TV-Moderatorin, Ringsprecherin, Songwriter und Rock Pop Sängerin. Das energiegeladene Multitalent heizt seit einem Jahr über sämtliche Festivalbühnen, rockt mit ihrer unverwechselbaren Stimme auch schon durch verschiedene Länder, ist beliebt durch ihre authentische Art und bringt international die Massen zum Toben. Sie schaffte es sogar vor wenigen Monaten ins Finale des Deutschen Rock & Pop Preises in der Kategorie beste Pop Sängerin.Tina steht seit über 26 Jahren im Fokus der Medien und ist gern gesehener Gast in Funk & TV. Sie liebt das Rampenlicht, die Show und begeistert Menschen von jung bis alt. Ihr eigener Musikstil macht neugierig und man hat Lust auf mehr. Das Powerpaket ist eine geladene Stimmungsbombe. Man kann nicht genug kriegen und ihre Energie steckt an. Jeder Auftritt wird zu einem unvergesslichen Highlight.Schüssler ist als Solokünstlerin, Special Guest oder mit ihrer neuen 7-köpfigen Band für große Konzerte unterwegs. Sie ist als einzige Sängerin Deutschlands, ein offizieller „Artists for Sea Shepherd“ und fightet zusammen mit Musikgrößen wie Aerosmith, Red Hot Chili Peppers oder Tommy Lee, für unsere Meere und das Leben darin.Tina wird am 06. Juli ab 20 Uhr mit ihrer Band, darunter Gitarrist Simon Bertl (Sweeping Death), Schlagzeuger Julian Eberle „Mock“ (Art in Crime), Martin Morgenstern (Produzent und Keyboarder von Bobby Kimball Ex-Toto), Gitarrist Sascha Gutmann (Robbie Williams), Jonas Anderle an der Bratsche, Martin Schelzig am Bass und Gitarrist Aaron Hoffmann, in Neusäß für ein tolles Konzert sorgen, neue Songs präsentieren, sowie spezielle Coversongs rocken.Begleitet wird die Band von ELANfilm Ecki Diehl, Klickfoto-24 Studio Production Valterio D‘Arcangelo und Tonwerk Augsburg Luca Wiesner. Zur offiziellen Team-Crew gehört Künstler und Dipl. Designer Clemens Brocker (Lebenspartner von Schüssler) und IT-Expertin für Marketing Carina Fendt.