humedica Rückblick 2018: Aktion Geschenk mit Herz in Neusäß

Auch diesen Winter war die Aktion Geschenk mit Herz wieder ein voller Erfolg. Die liebevoll gepackten Weihnachtspäckchen wurden in Kaufbeuren zentral gesammelt und von dort aus von ehrenamtlichen LKW-Fahrern an bedürftige Kinder innerhalb Osteuropas und Bayern verteilt. Für die Kinder bedeuten diese Geschenke an Weihnachten oftmals einen wunderbaren Moment in der sonst so schweren Kindheit, die von Armut und Leid geprägt ist.

Insgesamt wurden 71000 Päckchen gepackt. Davon haben über 1000 Stück ihren Ursprung in Neusäß und wurden von Ihnen, Ihren Freunden oder Bekannten gepackt. Um diese riesige Zahl zu erreichen, war einige Organisation, viel Zeit und Liebe gefragt. Ohne die Hilfe von vielen ehrenamtlichen Unterstützern wäre dies nicht möglich gewesen. So wurde bereits das ganze Jahr über fleißig gestrickt, gehäkelt und genäht, um bis zum Herbst eine stattliche Anzahl von Mützen, Schals, Handschuhen, Decken, Socken, Mäppchen und vielem mehr fertigzustellen. Zudem wurden Schuhkarton mit Geschenkpapier beklebt. Innerhalb einer großen Packaktion in der Begegnungsstätte St. Ägidius wurde mit fleißigen Helfern Schuhkartons gepackt. Auch auf dem Neusäßer Stadtmarkt waren wir wieder vertreten und nahmen von Bürgern bereits fertig gepackte Geschenke, sowie Wollspenden entgegen.Alles in allem: Ohne unsere Ehrenamtlichen, zahlreiche helfende Hände und viel Organisation und Liebe wäre diese Aktion nicht in einem solchen Ausmaß möglich, wie sie bei uns in Neusäß zu finden ist. Des weitern bekamen wir Unterstützung von den Firmen Metro, dm, Selgroß und Schuh Schmid.Ein herzliches Dankeschön an alle die zum guten Gelingen beigetragen haben. Unterfinden Sie noch mehr Informationen und Bilder. Falls Sie uns auch unter dem Jahr bei den Vorbereitungen für die Pack- und Sammelaktion 2019 unterstützen möchten, melden Sie sich gerne unterbei Sandra Wiedemann.Ihr humedica-Ehrenamt-Team