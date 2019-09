humedica: „Geschenk mit Herz“

So geht’s:

- Frau Kalo: Gartenstraße 4c, Alt-Neusäß



- Frau Kießling: Holzbachstraße 16, Ottmarshausen



- Frau Bickelbacher: Hofleitnerstraße 5, Steppach



Packen Sie einen Schuhkarton in Geschenkpapier ein (Deckel und Karton getrennt!) und schreiben Sie auf den Deckel für wen das Geschenk ist (m / w und Alter zw. 2 und 12 Jahren). Damit alle gleichermaßen gefüllt sind, wäre es gut, wenn folgendes in jedes Päckchen gepackt ist: Kuscheltier, Süßigkeiten, Mütze oder Schal, Schreibwaren wie Stifte, Spitzer oder Radiergummi, sowie ein Schulheft bzw. einen Block. Duschgel, Seife, Zahnpasta und -bürste sollten auch nicht fehlen. Außerdem können Sie gerne individuell hinzufügen: Mal- und Bilderbücher, Puzzle, Bauklotze, Murmeln, Spielautos und Würfel. Socken, Handschuhe, ein Mäppchen und Lineal sowie Kamm, Haarspangen oder Creme dürfen auch ins Geschenk. Über ein Foto ihrer Familie mit einer kurzen Grußkarte freuen sich die Kinder auch. Es gibt aber auch einige Dinge, die nicht in die Weihnachtspäckchen dürfen: Bücher, Nahrungsmittel, CDs, Kassetten, Kriegsspielzeug und batteriebetriebene Spielsachen. Zu guter Letzt verschließen Sie das Geschenk mit einem Gummiband. Das gibt dem Zoll die Möglichkeit in die Kartons einzusehen. Wie auch die letzten Jahre, haben wir in Neusäß wieder zwei wichtige Termine:- Infostand auf dem Neusäßer Stadtmarkt: hier können Sie auch kostenlos Schuhkartons abholen- Abgabetermin für die Geschenke mit Herz auf dem Neusäßer Stadtmarkt und zusätzlich von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr bei folgenden Adressen:Sie wollen uns unterstützen, haben aber leider keine Möglichkeit selbst ein Päckchen zu packen? Gegen eine Spende auf dem Markt packen wir einen Karton für Sie! Außerdem freuen wir uns über Wollspenden, um Socken, Schals und Mützen etc. für die Geschenke zu stricken oder zu häkeln.Falls sie noch Fragen zur Aktion haben, sprechen Sie uns gerne direkt auf dem Markt an oder wenden Sie sich an Frau Wiedemann (Tel.: 0821/426651). Weitere Infos finden Sie auch unter www.geschenk-mit-herz.de Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Ihr humedica-Ehrenamt-Team Neusäß