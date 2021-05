Forschen – Singen – Schauspielen! Am Justus ist viel für die künftigen Fünftklässler geboten.

Daher werden die organisatorischen Herausforderungen erfolgreich gemeistert, um dieses besondere freiwillige Angebot allen Fünftklässlern zu ermöglichen, auch den Kindern im offenen wie im gebundenen Ganztag.„Was man selbst erkundet und ausprobiert hat, versteht man besser. Darauf aufbauend kann man selbst etwas Neues entwickeln.“ Diese Erkenntnis liegt dem Konzept der Forscherklasse zugrunde, die das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß in seiner nächstjährigen Jahrgangsstufe 5 erneut einrichtet. Naturwissenschaftliches Verständnis der Schülerinnen und Schüler für die Phänomene des Alltags und unserer Umwelt wird hierdurch besonders gefördert. Gerade auch das selbständige Experimentieren hat dabei einen hohen Stellenwert.Eine Forscherstunde pro Woche hat die Klasse an einem Nachmittag, in der sie zudem geteilt ist. Die jungen Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich mit spannenden Themen aus dem ganzen naturwissenschaftlichen Spannungsbogen von Biologie über Chemie und Physik bis hin zur Mathematik. Exkursionen, z. B. zu einem Schülerforschungslabor, und die Teilnahme an Wettbewerben, wie ‚Experimente antworten‘, sind wesentliche Bestandteile des Konzepts.Die Teilnahme an der Forscherklasse ist auch jenen Schülerinnen und Schülern möglich, die zugleich die seit Jahren erfolgreiche Chorklasse besuchen, die mit ihren Auftritten regelmäßig begeistert.Auch für die Kinder in der gebundene Ganztagsklasse stehen beide Angebote offen. Dort wird zudem die Erledigung der schriftlichen Übungsaufgaben von den Kernfachlehrkräften begleitet. Neben verschiedenen Freizeitangeboten in der Klassengemeinschaft gibt es auch ein festes Theaterangebot. Auf Wunsch kann die Klasse bis in die Jahrgangsstufe 7 fortgeführt werden.Das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß freut sich auf seine neuen Fünftklässler!Zum Schutz gegen Corona ist ein persönliches Erscheinen für die Übertrittsanmeldung nicht nötig. Die Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 ist wieder als Online-Anmeldung möglich. Weiterhin sind fristgerecht bis zum 14.05.2021 (Datum des Eingangs) die Anmeldeunterlagen postalisch an das Gymnasium zu senden.Weitere Informationen finden Sie leicht auf unserer Homepage unter folgendem Link: https://jvlgym.de/jahrgangsstufe-5/