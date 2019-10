„Diedorf – früher und heute“: Ausstellung von Rosa Lutz-Teply und Matthias Teply im Rathaus

Rosa Lutz-Teply setzt ihre Ideen in Collagen, Malereien und Fotografien um, während ihr Sohn Matthias Teply vor allem mit Fotos und Filmen experimentiert. So findet sich in der Ausstellung unter anderem ein kurzer Film von früher, der einen Einblick in das Leben der Familie Teply gibt, die Hochzeit der Eltern zeigt oder den Wegzug des Sohnes aus Diedorf. Seine Liebe zur Fotografie zeigte sich schon früh. „Schon als Kind hat er gerne - wie ich als Mutter meinte - Unsinniges fotografiert“, so Rosa Lutz-Teply über ihren Sohn, der hauptberuflich als Bühnenbau- und Eventmanager arbeitet. Sie selbst kam vom Architekturzeichnen über die Raumgestaltung zur Kunst. Seit einigen Jahren arbeitet sie in ihrem eigenen Atelier und war bisher an verschiedenen Kunstakademien in Aschau, Augsburg, Kolbermoor und Schwäbisch tätig.