Der Schatz im Lohwald

Eine „Geocaching-Erfahrung“ der Kinder und Eltern der Klasse 2a der Eichenwaldschule

Dunkel ist's im Lohwald! Große und kleine Gestalten schleichen mit Taschenlampe und Kompass durch den Wald. Auf der Suche nach dem „Schatz im Lohwald“ müssen die Kinder und deren Eltern der Klasse 2a mehrere Stationen ausfindig machen und die dort gestellten Aufgaben lösen. Gar nicht so einfach, wenn man noch nie von „Geocaching“ gehört hat und nicht weiß, was man eigentlich sucht.Den richtigen Weg finden die Schatzsucher, indem sie sich mit Hilfe ihrer Taschenlampe von einem Reflektor zum nächsten bewegen. Diese sind über Kopfhöhe an Baumstämmen im Wald angebracht. Kommt man an eine Stelle, die mit zwei Reflektoren markiert ist, hat man die Station 1 entdeckt. Hier müssen die Kinder Bibi Blocksbergs Termine in die richtige Reihenfolge bringen. Die Eltern entschlüsseln den Code, der beschreibt, wo und wie es weitergeht.Weiter geht’s zur Station 2. Die Kinder sind nicht mehr aufzuhalten. Reflektor für Reflektor geht es voran, bis zum Vogelhaus. Die neuen Hinweise liegen im Vogelhaus weit über den Köpfen der Kinder und Eltern. Aber wie soll man da oben rankommen? Die mit einem Zahlenschloss gesicherte Angelrolle, an der das Haus aufgehängt wurde, ist gleich gefunden, wenn die Zahl von Station 1 stimmt. Das Haus herunter zu lassen und die Aufgaben zu lösen, ist nun nicht mehr schwierig.Und so geht es auch gleich weiter zur Station 3. Hier wird es etwas schwieriger. Die Aufgabe lautet: Löse das Puzzle und lies den Text. Die Kinder lesen den Eltern den Text vor. „Benutze einen Laserpointer, finde damit die UV-Lampe und lies den Text nochmal!“ Auf dem Puzzle ist noch mit UV-Stift ein versteckter Hinweis, der die neue Himmelsrichtung und Entfernung zum nächsten Reflektor angibt.Auf dem Weg zur Station 4 haben sich unsere Schatzsucher schon gefragt, warum sie denn unbedingt mindestens einen Liter Wasser mitbringen sollten. „In den 1,5 Stunden, die so eine Schatzsuche dauern sollte, brauchen wir doch nichts zu trinken? Oder?“, fragen die Kinder. An der Station 4 angekommen, wird schnell klar, wofür man das Wasser benötigt. Man muss es oben in ein Rohr einfüllen und einer muss unten das Loch im Rohr zuhalten. Gesagt, getan!!! In das ausgemessene Rohr passt genau ein Liter Wasser. Dieses sorgt dafür, dass eine Schatzkarte nach oben schwimmt und man sie nun entnehmen kann. Jetzt wissen die Schatzsucher der 2a genau, wo der Schatz liegt!Die letzten Meter sind schnell gelaufen. Hinter einer riesigen Wurzel wird der Schatz von den Kindern auch sofort gefunden. Ein großer Holzdeckel sorgt dafür, dass nur jemand den Schatz heben kann, der auch danach sucht. Die alte Werkzeugkiste ist mit einem Zahlenschloss gesichert. An jeder der vier vorausgegangenen Stationen bekamen die „Schatzsucher“ eine Bonuszahl, mit der sie nun die Schatzkiste öffnen können. Hat man alle Aufgaben richtig gelöst, dauert es nicht lange, bis die Kiste offen ist.Beim „Geocachen“ ist es üblich, wenn es die Größe des Caches zulässt, dass man kleinere Gegenstände, wie Spielzeug oder ähnliches, tauscht.Außerdem dokumentiert man seinen Fund in einem Logbuch mit seinem Namen, dem Datum und der Uhrzeit. Dieses weltweit auf GPS-Koordinaten basierende Spiel ist für alle geeignet, die gerne draußen in der Natur spazieren gehen und damit ein kleines Abenteuer verbinden möchten.Heiko Hoppe, Klassenelternsprecher der Klasse 2aIch danke Herrn Hoppe von Herzen im Namen aller beteiligten „Schatzsucher der 2a“ für sein außerordentliches Engagement beim Ausdenken und Installieren, regelmäßigen Warten und selbstlosen Coachen des „Geocaches“. Er hat uns allen, mich als Lehrkraft eingeschlossen, ein ganz neues, magisches Erlebnis in der Natur beschert, was gerade zu Zeiten von Corona äußerst wertvoll ist.Sonja Christensen, Klassenlehrerin der Klasse 2a