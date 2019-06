Bewerbung: "Kids for Kids - Kämpfer kämpfen" Tina Schüssler startet neues Projekt

Kinder singen für kranke Kinder und Jugendliche: "Kids for Kids - Kämpfer kämpfen". So heißt das neue Projekt, welches Tina Schüssler ab dem 06. Juli 2019 erstmals in der Stadt Neusäß zeigt. Live mit der Rockröhre Tina Schüssler & Band auf der Bühne stehen? Gesucht werden dafür musikalisch begabte Kinder von 10-15 Jahren, die Lust haben mit Tina zusammen auf der Bühne zu stehen und zu singen. Bewerbungsfrist ist vom 01. Juni bis zum 21. Juni 2019.

Die Augsburger Landkreisbotschafterin Tina Schüssler ist nicht zu stoppen. Wieder ruft die dreifache Weltmeisterin (Boxen 2013, Kickboxen1998, K-1 2016) und international bekannte Rock Pop Sängerin zu einem neuen Projekt auf. Entstanden ist das erste Projekt: "Kämpfer kämpfen" in Zusammenarbeit mit dem Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes Augsburg-Land, Thomas Haugg. Es umfasst Motivation, Stärke, Zusammenhalt und Selbstvertrauen, denn in jeder Lebenslage muss man kämpfen. Ob im Job, im Liebesleben, in der Schule, beim Sport oder vielleicht sogar mit einer Krankheit.Nun sucht Tina Schüssler Kinder, die für kranke Kinder und Jugendliche zusammen mit ihr rund um Augsburg singen möchten: "Kids for Kids - Kämpfer kämpfen". So heißt das neue Projekt, welches die energiegeladen Powerfrau ab dem 06. Juli 2019 erstmals in der Stadt Neusäß präsentieren möchte. Gesucht werden dafür musikalisch begabte Kinder (10-15 Jahre), die Lust haben mit Tina gemeinsam auf der Bühne zu stehen und zu singen.- Kinder und Jugendliche, 10-15 Jahre- Einverständniserklärung beider Elternteile da Auftritte in der Öffentlichkeit- die Teilnahme an der 1. Bandprobe am Montag, den 01. Juli 2019 um 18 Uhr in Diedorf in den PM7 Studios sollte bei den Kindern möglich sein, sowie der 1. Auftritt am 06.07.2019 auf dem Stadtfest Neusäß, Hauptbühne von 20.00 bis 20.10 Uhr- Bewerbung mit einem Foto (welches dann veröffentlicht werden darf wenn es zur Teilnahme des Kindes kommt), Alter, Name, Wohnort mit musikalischem Talent an:tina@tina-schuessler.deDie ausgewählten Kinder werden schriftlich benachrichtigt.