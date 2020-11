2020 – Rückblick der Stadtkapelle Neusäß auf ein „besonderes“ Jahr

Am 4. Januar durfte die Stadtkapelle das neue Jahr beschwingt mit einem Ständchen anlässlich des 60. Geburtstags von Franz Schlosser, dem Leiter des Ensembles „Accordimento“, beginnen. Abwechselnd und auch im Zusammenspiel mit ein paar Akkordeonisten des Ensembles, durften die Musikanten gut 30 Minuten die Zuhörer unterhalten und wurden mit Speis, Trank und viel Applaus dafür belohnt.Guten Mutes und hoch motiviert stürzten sich die Musikerinnen und Musiker nach den Weihnachtsferien wieder in die Probenarbeit für das geplante Frühjahrskonzert am 03.05.2020 in der Stadthalle Neusäß. Da der bisherige Dirigent Florian Helgemeier aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt hatte, konnte für dieses Konzert Marie-Sophie Schweizer als Projektdirigentin engagiert werden. Die Mitglieder des Holzregisters kannten die ausgebildete Saxophonistin schon länger, da sie bereits des Öfteren auf den Probenwochenenden die Registerproben für Flöten, Klarinetten und Saxophone abgehalten hatte. Mit einem tollen Konzertprogramm im Gepäck nahm die Probenarbeit Fahrt auf.Anfang Februar trafen sich, wie jedes Jahr, einige Musikerinnen und Musiker zum Zukunftsworkshop, um den weiteren Verlauf des Jahres und mögliche Aktivitäten zu planen, bevor am 15.02.2020 dann ein Ständchen bei der 1. Vorsitzenden Laurie Neumann-Oblinger auf dem Plan stand. Kaum zu glauben, aber wahr, die Vorständin der Stadtkapelle feierte tatsächlich Ihren 60. Geburtstag. Natürlich haben die Musikerinnen und Musiker es sich nicht nehmen lassen, Sie hier musikalisch zu überraschen. Unterstütz wurden sie auch hier durch ein paar Musiker des Ensembles „Accordimento“. Bereits zum vierten Mal durfte die Stadtkapelle am 21. Februar noch das Schlachtschüsselessen musikalisch umrahmen, welches die Firma Thaler Kies seit einigen Jahren für Ihre Mitarbeiter veranstaltet. Natürlich durften sich auch die Musikanten nach getaner Arbeit am Buffet stärken.Für den 14. März stand noch ein Ständchen für eine standesamtliche Hochzeit auf dem Auftrittsplan. Knapp eine Stunde unterhielten die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle die Hochzeitsgesellschaft im Freien mit Polka, Walzer und Marsch und trugen so zu einem unvergesslichen Tag bei. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch keiner ahnen, dass das für längere Zeit eines der letzten Ständchen dieser Art sein sollte.Doch dann erreichte die Stadtkapelle, gerade mal zwei Tage später, die Hiobsbotschaft des landesweiten Lockdowns, welcher natürlich auch mit absoluter Proben- und Auftrittsabstinenz sowie der Absage des Frühjahrskonzertes am 03. Mai verbunden war. Eine für alle noch nie da gewesene Situation stellte auch die Stadtkapelle Neusäß vor eine große Herausforderung. Das Haus der Musik durfte 3 Monate nicht betreten werden, somit konnten nicht einmal Notenaktionen o.ä. durchgeführt werden. Ein kleiner Lichtblick war eine Online Challenge im Mai, zu der sich verschiedene Musikvereine gegenseitig nominiert hatten. Ziel der Challenge war, die Textzeilen „Wir Musikanten, vereint durch Spiel und Gesang, sind verbunden – trotz Corona – ein Leben lang! #stayathome“ aus der bekannten Polka „Wir Musikanten“ über die sozialen Medien weit zu verbreiten und so den Zusammenhalt in den Vereinen zu demonstrieren. Natürlich haben die Musiker der Stadtkapelle gerne an dieser Challenge teilgenommen und eine tolle Collage erstellt. Nach der langen Zeit der „Untätigkeit“ freute es die Musikanten um so mehr, als der ASM die Information herausgab, dass sich Musikkapellen ab Mitte Juni wieder zum Proben treffen dürfen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Zum Beispiel musste ein Abstand von 2 Metern zwischen den Musikern sowie ein ausgeklügeltes Hygienekonzept eingehalten werden. Aber um wieder proben zu können, nahmen die Musikanten das gerne in Kauf. Glücklicherweise hat sich die Projektdirigentin dazu bereit erklärt, Ihren Vertrag bis zum geplanten Herbstkonzert am 22.11. zu verlängern. Somit nahm die Probenarbeit hoch motiviert wieder Fahrt auf, auch wenn ein Proben nur in kleinen Gruppen zu maximal 22 Personen stattfinden konnte. Mehr Musiker konnten auf Grund der Abstandsregeln nicht gleichzeitig im Probenraum musizieren.Riesig war die Freude, als Annelie Bronner, die ehemalige Kulturreferentin der Stadt Neusäß, der Stadtkapelle mitteilte, dass die Musikanten Anfang Juli in Form von drei Standkonzerten an drei verschiedenen Locations in Steppach, den Neusässer Musiksommer eröffnen durften. Unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandregeln durften die Musikerinnen und Musiker insgesamt 1,5 Stunden für die Neusässer Bürger musizieren und wurden mit viel Applaus sowie vielen „Zugabe-Rufen“ belohnt. Hier merkte man deutlich, was den Menschen die Musik und das gesellige Zusammensein bedeutet. Auch durfte die Stadtkapelle im Juli, August und September insgesamt 5 Geburtstagsständchen musikalisch umrahmen, wenn auch nur in kleiner Besetzung und auch hier natürlich unter Einhaltung von Abstand und Hygienevorschriften. Im Biergarten vom Getränkemarkt Weininger in der Remboldstraße hatten die Bewohner von Neusäß an zwei Terminen im August und September die Chance, erneut den zünftigen Blasmusikklängen der Stadtkapelle zu lauschen, welche auch gerne genutzt wurden. Hier geht auch nochmal ein Dank an den Getränkemarkt Weininger, dass er den Musikerinnen und Musikern diese Auftrittsmöglichkeit angeboten hat. Über eine Wiederholung im Jahr 2021 würden sich alle Akteure sehr freuen.Ende September Stand dann ein ganz besonderes Ständchen an. Der langjährige Trompeter der Stadtkapelle Neusäß, Peter Arlt, feierte seinen 90. Geburtstag. Natürlich durfte da die Stadtkapelle nicht fehlen. Bei eher schon fast winterlichen Temperaturen fanden sich vieleMusikerinnen und Musiker und somit auch ehemalige Weggefährten von Herrn Arlt im Biergarten des Gasthofes Fuchs ein, um mit gebührendem Abstand, dem Jubilar ein Ständchen zu bringen. Dem Geburtstagskind stand die Freude auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben.Ein besonderes Highlight war die sehr gut besuchte "Picknickserenade" am Kobel am 27.09.2020. Hier durften sich die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle endlich wieder über ein großes Publikum freuen. Bei bestem Herbstwetter und Sonnenschein wurden die Zuhörer ca. 1 Std. mit schöner Blasmusik unterhalten und belohnten die Musikanten mit dem Besten, was es gibt für Künstler - langanhaltendem Applaus!! Am 4. Oktober durfte die Stadtkapelle die Senioren im betreuten Wohnen in der Franzensbader Str. sowie in der Marienbader Str. jeweils ca. 45 Minuten bei einem sogenannten „Balkonkonzert“ mit zünftiger Blasmusik unterhalten und ein Leuchten in die Augen der Senioren zaubern. Den Auftritt hatten die neue Kulturreferentin der Stadt Neusäß, Veronika Wanninger, sowie Bürgermeister Richard Greiner initiiert als kleinen Ausgleich für das Herbstkonzert, welches auf Grund der weiterhin bestehenden Einschränkungen leider seitens der Stadt Neusäß abgesagt wurde. Geplant waren für den 3. Oktober ebenfalls je ein Auftritt beim Pflegeheim Marienbader Str. sowie beim betreuten Wohnen in Steppach, welche jedoch auf Grund der widrigen Wetterbedingungen entfallen mussten. Als Nachholtermin wurde der St. Martinstag (11.11.) festgelegt. Leider hatte hier der Lockdown „light“ wieder etwas dagegen. Die Stadtkapelle hofft daher, dass Sie die Senioren der beiden Einrichtungen zumindest im Dezember einmal mit Weihnachtsliedern musikalisch unterhalten darf, was natürlich von den jeweiligen aktuellen Vorschriften abhängt. Bleibt abzuwarten, welche Entscheidungen die Regierung zum weiteren Vorgehen ab dem 01.12.2020 trifft.Nach vielen positiven Eindrücken aus 2020, standen zum Jahresende leider einige nicht so schöne Meldungen an: Absage des Herbstkonzertes mit der Projektdirigentin, erneuter Probenstopp und Nutzungsverbot des Hauses der Musik ab dem 02.11.2020, kein Weihnachtsmarkt sowie folglich kein gemeinsames Musizieren am selbigen und auch die traditionelle Waldweihnacht wird im Jahr 2020, wie so vieles, vermutlich nicht stattfinden können. Ob das inzwischen zur Tradition gewordene Neujahrsanblasen in irgendeiner Weise stattfinden wird, steht auch in den Sternen – es bleibt spannend.Um dem Jahr 2020 einen schönen Abschluss zu geben, möchte die Stadtkapelle Neusäß e.V. sich bei Ihren treuen Zuhörern, fördernden Mitgliedern sowie Sponsoren bedanken und Sie ab dem 01.12.2020 mit einem Stadtkapellen-Adventskalender der besonderen Art durch den Advent begleiten! Lassen Sie sich überraschen und schauen Sie immer wieder auf die Homepage der Stadtkapelle unter www.stadtkapelle-neusaess.de