Um den Kobel mit Bundesabgeordneten Hansjörg Durz

Genauer ging Richard Greiner, der 1. Bürgermeister von Neusäß, auf das bekannteste Bauwerk von Westheim ein. Die Zuhörer erlebten einen richtigen Geschichtsunterricht und erfuhren viel von Anton Maximilian Fugger, der erbaute nämlich im Garten seines Schlosses eine Kapelle und stellte in ihr die Nachbildung der Muttergottesfigur des Doms von Loreto (Italien) auf. Später kaufte der evangelische Patrizier Wolfgang Paller das Gelände, was die Zerstörung der Kapelle bedeutete. Wenigstens schenkte der Evangelische die Marienfigur dem katholischen Nachbarn Karl von Langenmantel in Westheim. Dieser errichtete den heutigen Chor als Loretokapelle. Ausgestattet wurde sie mit der Marienfigur aus der Kapelle des Fuggerschlosses. Vor den evangelischen Schweden musste man die Muttergottes-Figur der Kobelkirche erneut in Sicherheit bringen.Doch heute freut man sich über diese wunderschöne im Inneren und Äußeren gut erhalten Wallfahrtskirche.Bevor die gut gelaunte Wandergruppe zum Ausgangspunkt zurück spazierte, gab es nochmals einen Stopp an einem Aussichtspunkt auf das Klinikum Augsburg. Landrat Martin Sailer ergriff dort spontan die Gelegenheit, um über den aktuellen Stand zum Uniklinikum zu berichten. Wieder angekommen am Brauereigasthof Fuchs, wurde der erlebnisreiche Tag bei einem gemeinsamen Abendessen abgerundet. Dort wurde auch der Organisatorin, der CSU-Ortsvorsitzenden Karin Zimmermann ein großes Danke ausgesprochen, und noch zwei Berlinfahrten ausgelost.