TOP, DIESES GEOTOP!

Auf dem Weg nach Harburg biegen wir kurz hinter Donauwörth links ab und erreichen nach wenigen Kilometern das Dorf Wörnitzstein und sehen schon von Weitem den markanten Felsen mit der dekorativen Kapelle Sankt Petrus, das wie ein alpines Bergkirchlein dort oben hoch über der Wörnitz thront. Es wurde auf Veranlassung des Kaisheimer Abts Cölestin im Jahr 1750 errichtet. In der gleichnamigen Straße finden wir einen Parkplatz und folgen dem Schild und den Kreuzwegstationen. Oben angekommen genießen wir die herrliche Aussicht über das Wörnitztal. Im Inneren der Kapelle dominiert ein Deckenfresko, welches in allegorischer Interpretation die Übergabe des Schlüssels an seinen Namenspatron Petrus zeigt.Der riesige Felsbrocken auf dem sie erstellt wurde, ist Teil des "Geotops Kalvarienberg". Er wurde vor 14 Millionen Jahren kilometerweit durch die Luft geschleudert, als der Meteoriteneinschlag an Stelle der heutigen Stadt den weltkannten Krater des "Nördlinger Ries" bildete. Durch das Wörnitzer Geotop führt ein 1,7 Kilometer langer beschilderter Lehrpfad. Mehr dazu unter: