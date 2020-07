Titania öffnet wieder!

Neusäß : Titania Therme |

Teileröffnung des Titania am 07.07.2020 – Onlineticketkauf ab 05.07.20220 möglich!

Das lange Warten hat ein Ende! Nach fast 4monatiger Schließzeit freut sich das Team des Titania Neusäß auf einen Neustart, der in zwei Teilen erfolgt.In den vergangenen Wochen hat das Bad die freie Zeit genutzt, um die ohnehin für Juni und Juli geplanten Renovierungs- und Wartungsarbeiten soweit als möglich vorzuziehen und sich auf die Wiedereröffnung unter den besonderen Anforderungen, die diese Pandemiezeit an uns alle stellt, vorzubereiten. Daher ist auch der Besuch des Titania, mit einigen Änderungen und Neuerungen verbunden, die die Gesundheit der Gäste und ebenso die der Mitarbeiter im Focus hat.Um die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen, werden die Besucherströme sofern möglich geleitet und Abstandsmakierungen angebracht. Die Gesamtanzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen, wurde aufgrund der Auflagen begrenzt.Einen Mund-Nasenschutz-Schutz müssen die Besucher vom Eingangsbereich bis zu den Umkleiden tragen sowie beim Verlassen der Anlage nach dem Umziehen. In der badeigenen Gastronomie kann darauf verzichtet werden.Es gibt jedoch für den Gast wesentliche Vorteile beim Online-Check-In: Der Besucher kann die Anlage bereits eine halbe Stunde vorher betreten und nutzt beim Eintritt eine Check-In-Schnellkasse. Außerdem gewährleisten nur die Tickets aus dem Online-Ticket-Center den Eintritt am gewünschten Tag zur gewählten Zeit. Auch der Clubtarif ist online buchbar und empfiehlt sich gerade dann, wenn man als Stammgast seine festen Besuchszeiten wahrnehmen möchte.Je nach Verfügbarkeit sind Restbestände direkt am Empfang vor Ort erhältlich. Für die Eintrittskarten gilt ein Sommertarif. In der Badewelt kann man für das 2 Stundenticket bis zu 3 Stunden (mit Onlineticket bis zu 3,5 Stunden) bleiben. Die Sauna ist bis zu 5,5 Stunden (mit Onlineticket bis zu 6 Stunden) beim Kauf des 3 Stundentickets nutzbar.Die Öffnungszeiten sind in der Badewelt täglich 10 - 21.30 Uhr und in der Sauna täglich 10-22 Uhr. Wichtig ist, dass bei einem für die Badewelt gebuchtem Tarif kein Übertritt in die Sauna mehr möglich sein wird.Attraktionen wie Sprudelliegen und Wasserfälle bleiben vorübergehend außer Betrieb, ebenso die Trichterrutsche. Die blaue Achterrutsche steht wie gewohnt zur Verfügung.Saunen ab 60 Grad stehen Ihnen zur Verfügung, der osmanische Bereich im Obergeschoss muss bis auf Weiteres mit Ausnahme des Hamambeckens geschlossen bleiben. Aufgüsse können aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden.Auch das Wellnessteam freut sich, die Gäste mit entspannenden Massagen ab dem 13.07.2020 verwöhnen zu dürfen. Die Reservierung kann derzeit nur direkt vor Ort erfolgen. Für eine sichere Behandlung tragen Gäste und Masseure grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz.Wir wünschen wir unseren Gästen einen angenehmen Aufenthalt und bitten im Interesse aller, um die Einhaltung der Regelungen. Gleichzeitig sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für den Zuspruch, den unser Team in den vergangenen Monaten erhalten hat.Jetzt freuen wir uns darauf, dass wieder ein kleiner Urlaub vom Alltag im Titania Neusäß möglich ist… und das bei gleichen Preisen aber fast dreimal so viel Platz!!!(Text: Titania Neusäß)