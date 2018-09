"That's Entertainment" – 3x2 Freikarten für die Show von Young Stage zu gewinnen

– was dafür spricht, dass die Gruppe ein ums andere Mal das Publikum begeistert.Amwartet abein zauberhaftes, fantastisches, magisches, ja märchenhaftes Showprogramm von Young Stage die Zuschauer in der Stadthalle. Dafür verlosen wir. Klickt bis zum 7. Oktober 2018 auf "Mitmachen", um euer Glück zu versuchen. Die Gewinner werden per interner Nachricht hier auf myheimat informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.). Mehrfach-Klicks werden nicht berücksichtigt.Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sind hier zu finden.