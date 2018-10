Specials im Jungen Café im November und Dezember – und auch die Job-Info-Börse steht 2019 wieder vor der Tür

Freitag, 30.11.2018: Türchen-Verlosung für den Adventskalender

Ab 16:00 UhrDer Countdown läuft! Bald ist Weihnachten. Und damit eure vorweihnachtliche Zeit versüßt wird, haben wir einen Adventskalender für euch geplant. Wer am Freitag kommt, darf einen Zettel ziehen, um dann an dem jeweiligen Datum (nur an unseren Öffnungszeiten) ein „Türchen“ zu öffnen.Das mega Konzert im Dezember!!!Amspielen bei uns im Stereoton vier fantastische Bands- Kings Of Gravity- Deny The Prophecy- Never Aging Trees- ComeraWir freuen uns auf einen musikalisch hochwertigen Abend mit euch.noch wenige Plätze verfügbar6-100 Jahre15:00 - 16:30Ort: Stereoton, Daimlerstraße 3aBeschreibungAndresch möchte ein guter Müller werden, wie sein Vater. Doch als der stirbt überlassen seine Brüder ihm nur einen alten Kater. Der beginnt die Unbeholfenheit des Burschen mit seiner Lebenserfahrung zu ergänzen. Mit katzenhafter Gelassenheit entdeckt er als Tier in der Welt menschlicher Schwächen und Eitelkeiten Schlupflöcher, durch die ein Müllersbursche alleine wohl kaum seinen Weg gefunden hätte.Die Bühne, eine große alte Windmühle, verwandelt sich im Laufe des Geschehens. Da öffnen sich feierlich die Portale zum Thronsaal des Königs, während seine Tochter missmutig im Burggraben spazieren geht. Man begleitet den selbstzufriedenen Herrscher auf einer schaukeligen Kutschenfahrt oder streift mit dem Kater durch die mysteriösen Gemächer eines Zauberers.(Quelle: http://www.moussong.de/ Neugierig geworden? Dann komm' vorbei, wenn sich das Stereoton in das Moussong-Theater verwandelt.Viel Spaß beim Theater mit Figuren, Schauspiel und farbigem Schattenspiel. Du darfst auch deine Eltern oder andere Erwachsene mitbringen.Achtung:Eine Anmeldung ist für ALLE teilnehmende Personen erforderlich (auch für die Erwachsenen). Das Bestätigungsticket ist die Eintrittskarte für das Moussong Theater. Bitte am Eingang vorzeigen.Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKas anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.JOBINFOBÖRSE 2019Amfindet die gut etablierte Neusässer Job-Info-Börse in der Stadthalle im Rathaus Neusäß statt. Im Gegensatz zu den großen, bekannten Messen haben dort Aussteller und Besucher Zeit, um persönliche Gespräche miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potentiellen Azubis und Firmen hergestellt werden. Das Ganze wird durch Vorträge ergänzt.Achtung: Um die Teilnahme der Neusässer Schulen zu erleichtern findet die Job-Info-Börse 2019 wieder vormittags statt!Sie möchten sich mit Ihrer Firma auch bei der Börse beteiligen? Dann setzen Sie sich mit uns unter 0821 46 74 74 oder jobinfoboerse@jugendkulturhaus.de in Verbindung.