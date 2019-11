Silvesterkonzert: Freikarten für „Rock on the Top“ in Neusäß zu gewinnen!

werden mitin derdie besten Rocksongs aller Zeiten präsentiert.Dafür verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Neusäß! Macht bei unserer Verlosung mit und klickt bis zum 15. Dezember 2019 auf „Mitmachen“. Alle Gewinner werden am 16. Dezember hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos bekommt ihr hier