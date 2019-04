Anzeige

Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Mai

Aktuelle News vom STEREOTON?



Das Junge Café im STEREOTON hat jede Menge tolle Angebote und ist für alle Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet. Nun heißt es abhängen, kreativ werden, Ideen explodieren lassen!



Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du zusammen mit deinen Freunden die Zeit im Jungen Café gestalten kannst!



Mache das stylische Junge Café zu deinem neuen Treffpunkt! Lerne neue Leute kennen! Höre Musik! Spiele Musik! Lasse dir die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder nimm bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebe etwas!



Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsraum des STEREOTONs regelmäßige Events.

Du willst eine Band gründen, suchst eine Location, um dich als Musiker zu präsentieren oder willst deine kreativen Arbeiten ausstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wenn du eigene Ideen hast, die du bei uns verwirklichen willst, stehen wir dir zur Seite!



Dauerbrenner:



JEDEN FREITAG – KICKER 4 FREE

JEDEN ÖFFNUNGSTAG – Sportgeräte und Instrumente nutzen



Das STEREOTON hat jede Menge Sportgeräte, die genutzt werden können!

Du möchtest ein neues Instrument lernen bzw. dein Können verbessern oder zeigen?

Dann bist du im Stereoton genau richtig! Hier hast du die Möglichkeit folgende Instrumente zu nutzen: KLAVIER, SCHLAGZEUG, TROMPETE

JEDEN ÖFFNUNGSTAG – WLAN 4 free



Was gibt es alles im Jungen Café?

- Feuerstelle

- Arenastufen zum Chillen

- Außenterrasse

- Sportgeräte (Tor + Fußball, Tischtennis, Federball, Basketball,…)

- Beamer + Leinwand

- X-Box-Konsole

- Kicker

- Flipper

- Café mit günstigen Preisen (Getränke, Speisen, Eis)

- Free WLAN

- Veranstaltungsraum (Tanzen, Singen, Instrumente spielen, etc.)



SPECIALS im Jungen Café:



10.05.2019 Kochaktion im Stereoton

Du hast Lust mal wieder so richtig frisch zu kochen? Dann komm am Freitag, den 10.05 um 18 Uhr in das Junge Café! Dort kochen wir uns gemeinsam ein leckeres Abendessen – was genau, wird noch nicht verraten

Wir freuen uns auf dich!



KIKUKA TERMINE IM MAI



• Naturbilder

Sa, 11.05.2019 10:00 - 13:30 Uhr

von 6 – 10 Jahre

Leider schon ausverkauft!



• Mosaikspiegel/ Glaskunst

Sa, 25.05.2019 09:00 - 12:00 Uhr

Von 8 – 12 Jahre

Leider schon ausverkauft!

Gefällt mir