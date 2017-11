Anzeige

Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Dezember

Stadt Neusäß

Daimlerstr. 3a/ Eingang Hauptstraße

86356 Neusäß

Tel.: 0821/467474

Fax: 0821/4530149

E-mail: stereoton@jugendkulturhaus.de

www.stereoton-kulturhaus.de

Aktuelle News vom STEREOTON?

Facebook: Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß

WhatsApp: 0151. 15 85 44 25



Das Junge Café im STEREOTON hat jede Menge tolle Angebote und ist für alle Jugendliche ab 14 Jahren geöffnet. Nun heißt es abhängen, kreativ werden, Ideen explodieren lassen!



Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du zusammen mit deinen Freunden die Zeit im Jungen Café gestalten kannst!



Mache das stylische Junge Café zu deinem neuen Treffpunkt! Lerne neue Leute kennen! Höre Musik! Spiele Musik! Lasse dir die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder nimm bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebe etwas!



Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsraum des STEREOTONs regelmäßige Events.

Du willst eine Band gründen, suchst eine Location, um dich als Musiker_in zu präsentieren oder willst deine kreativen Arbeiten ausstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!



Wenn du eigene Ideen hast, die du bei uns verwirklichen willst, stehen wir dir zur Seite!



Achtung:

Wir haben ab dem 23.12.2017 Weihnachtspause.

Ab dem 09.01.2018 sind wir wieder für euch da!

Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



Dauerbrenner:



JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREE

JEDEN DONNERSTAG – Obsttag



Jeden Donnerstag ist Obsttag im STEREOTON. An der Theke des Jungen Cafés liegt kostenloses Obst bereit, so lange der Vorrat reicht.



JEDEN FREITAG – Spiel deine Musik

Jeden Freitag hast du die Möglichkeit deine Musik im Jungen Café aufzulegen!

JEDEN ÖFFNUNGSTAG – Sportgeräte nutzen

Das STEREOTON hat jede Menge Sportgeräte, die genutzt werden können!

JEDEN ÖFFNUNGSTAG – WLAN 4 free



Was gibt es alles im Jungen Café?



- Feuerstelle

- Arenastufen zum Chillen

- Außenterrasse

- Sportgeräte (Tor + Fußball, Tischtennis, Federball, Basketball,…)

- Beamer + Leinwand

- X-Box-Konsole

- Kicker

- Flipper

- Café mit günstigen Preisen (Getränke, Speisen, Eis)

- Free WLAN

- Veranstaltungsraum (Tanzen, Singen, Instrumente spielen, etc.)



Specials im Jungen Café



Freitag, 01.12.2017: Türchen-Verlosung für den Adventskalender

18:00 Uhr

Der Countdown läuft! Bald ist Weihnachten. Und damit eure vorweihnachtliche Zeit versüßt wird, haben wir einen Adventskalender für euch geplant. Wer am Freitag kommt, darf einen Zettel ziehen, um dann an dem jeweiligen Datum (nur an unseren Öffnungszeiten) ein „Türchen“ zu öffnen.





Donnerstag, 14.12.2017: Weihnachtsbäckerei

18.00 Uhr

In der Weihnachtsbäckerei wird es bunt! Gemeinsam mit euch wollen wir viele Leckereien backen und sie anschließend natürlich kosten.



Freitag, 22.12.2017: Weihnachtsfeier mit Waffeln und Punsch selbstgemacht

Ab 16:00 Uhr

An unserem letzten Öffnungstag vor der Weihnachtspause möchten wir mit euch eine kleine Weihnachtsfeier abhalten. Dazu gibt es leckeren Punsch und weihnachtliche Waffeln. Natürlich mit eurer Hilfe selbstgemacht





JOBINFOBÖRSE 2018



Am 23.02.18 findet von 10.00 – 12.30 Uhr die gut etablierte Neusässer Job-Info-Börse in der Stadthalle im Rathaus Neusäß statt. Im Gegensatz zu den großen, bekannten Messen haben dort Aussteller_innen und Besucher_innen Zeit, um persönliche Gespräche miteinander zu führen. So können neben Informationen rund um die jeweiligen Berufsbilder auch Ausbildungsinhalte besprochen werden und ein erster Kontakt zwischen potentiellen Azubis und Firmen hergestellt werden.



Das Ganze wird durch folgende Vorträge ergänzt:

- Berufswahl – „Was mache ich, wenn ich noch keine Ahnung habe?“

- „Benehmen beim Vorstellungsgespräch“ – Offener Workshop

- „Fit für morgen! Handwerk – Berufe mit Zukunft“



Ganz herzlich laden wir auch eure Eltern ein, mit euch auf die Job-Info-Börse zu gehen und euch bei der Suche zu unterstützen. Gerne helfen euch aber auch die Mitarbeiter_innen des Stereotons weiter, welche ihr an der Information findet. Wir begleiten euch zu den Ständen, um einen ersten Kontakt mit den Aussteller_innen aufzubauen, sagen euch wo ihr welchen Ausbildungsberuf findet oder welche Weiterbildungsmöglichkeiten sich auf der Job-Info-Börse präsentieren.

Anfang Februar könnt Ihr im Rathaus oder im Stereoton die Infobroschüre über die Job-Info-Börse 2018 abholen. Auch findet ihr die Broschüre, sowie die Liste der teilnehmenden Firmen auf unserer Homepage: www.jobinfoboerse.de



KIKUKA TERMINE IM DEZEMBER



Weihnachtsbäckerei – Samstag, 16.12.2017

Leider schon ausverkauft



Vorankündigung KiKuKa 2018



Der neue KinderKulturKalender für nächstes Jahr wird im Februar 2018 auf unserer Homepage veröffentlicht und im Einzelhandel ausgelegt.

Auch 2018 wird es wieder eine Online-Anmeldung für den KiKuKa geben. Die Kurse beginnen im Monat Februar 2018. Es werden ca. zwei Aktionen im Monat für Kinder angeboten.



Unter: www.kikuka.neusaess.de können Sie Ihre Kinder dann zu verschiedensten Kursen anmelden.



Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKa’s anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.



Anmeldung: Kurz erklärt



1. Unter: www.kikuka.neusaess.de kommt ihr zu unserer neuen Plattform.

2. Meldet euch beim Eltern-Portal an und bucht dort eure Kurse.

Achtung: Es werden nur die Kurse angezeigt, die zum jeweiligen Kind altersgemäß passen. Altersbegrenzungen sind zur Sicherung unserer Qualität wichtig.



Für gewöhnlich geben wir euch die Möglichkeit, die Kinder bis zu einem Tag vor Kursbeginn einzutragen.

Ist dies nicht der Fall, wird dies bei der Kursbeschreibung aufgezeigt!

Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden.

Genauere Infos zu den Programmpunkten und über die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze gibt es im Internet unter: www.kikuka.neusaess.de

Fast alle Kurse starten und enden im Stereoton.

