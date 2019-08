Patientenforum Allergie: Neurodermitis bei Kindern und Erwachsenen

Neurodermitis ist eine chronische Erkrankung, die immer mehr Menschen betrifft. Früher galt sie als „Kinderkrankheit“. Heute weiß man, dass sie in jedem Alter auftreten kann. Wichtig für die Krankheitsbewältigung ist, dass Betroffene gut über Auslöser und Behandlungsmöglichkeiten informiert sind. Daher veranstaltet der Allergieinformationsdienst des Helmholtz Zentrums München am Samstag, den 14. September 2019 das 2. Patientenforum Allergie zum Thema „Neurodermitis bei Kindern und Erwachsenen“ am Universitätsklinikum Augsburg. Kooperationspartner ist das Institut für Umweltmedizin am Universitären Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg.

Fünf renommierte Fachleute aus Medizin und Wissenschaft werden in kurzen Vorträgen verständlich den aktuellen Wissensstand zu dem komplexen Krankheitsbild darstellen: Was gibt es Neues zur Therapie der Neurodermitis? Welche Besonderheiten birgt die Neurodermitis bei Kindern? Was weiß die Wissenschaft Neues über den Einfluss von Mikroorganismen wie Bakterien auf die Hauterkrankung? Wie können Menschen mit Neurodermitis akute Krankheitsschübe vermeiden und was hilft, wenn sich die Haut doch entzündet und juckt?Im Anschluss an die Vorträge haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen an die Referenten zu richten. Außerdem werden verschiedene Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen vor Ort sein. Dadurch bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, sich mit Medizinern, Wissenschaftlern sowie anderen Betroffenen auszutauschen.Die Anmeldung zur Veranstaltung ist bis zum 12. September 2019 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.Weitere InformationenDer Allergieinformationsdienst am Helmholtz Zentrum München ist ein Informationsangebot für Betroffene, Angehörige sowie die interessierte Öffentlichkeit. Unter www.allergieinformationsdienst.de bietet er aktuelle, wissenschaftlich geprüfte Informationen aus allen Bereichen der Allergieforschung und -medizin in verständlich aufbereiteter Form an. Der Allergieinformationsdienst arbeitet unabhängig von jeglichen Interessenskonflikten mit Dritten. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unterstützt den Allergieinformationsdienst.