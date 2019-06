Neusässer Stadtfest 2019

16.45 Uhr: Gemeinsamer Einzug vom Rathaus durch die Festzone zur Bühne im Park undBühne im Hof mit Stadtkapelle und vielen Gruppen.17.00 Uhr: Eröffnung durch den 1. Bürgermeister Richard Greiner17.20 Uhr: Ballettstudio Tingreen JagobDie Kleinsten – märchhaft!20.00 Uhr: LOSAMOL – BergLeitTourZum Auftakt DAS Stadtfest-Highlight. Mit einen Mix aus Allgäuer Dialekt und Reggae mischt die Blaskapellenband Stadien auf. Ausgelassene Partystimmung pur, von 11 Vollblutmusikern in Neusäß.Max Olbrich bietet in der Pause Zauberei und Comedy.11.00 Uhr: Vernissage zur Ausstellung ‚Musik‘ der Fotofreunde Neusäß und des Fotoclubs der frz. Partnerstadt Cusset im Stadthallenfoyer.20.00 Uhr: TINA SCHÜSSLER & BAND - Die Neusässer Powerfrau steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht, u. a. als Kick-Box-Weltmeisterin. Nach dem überwundenen Infarkt mischt sie als Songwriterin und Stimmungsbombe mit eigener Band nun u. a. Neusäß auf.19.00 Uhr: Veeblefetzer „MORE ”- Das brandneue Album 2019Die Brass’n’Roll-Band aus Rom heizt auf europäischen Festivals ein mit ihrem heißen Mix aus Hip Hop, Folk’n’Roll, Reggae, Sinti Jazz, Tropical Gypsy-Sound, getragen von ANDREA COTAS markanter Stimme - eine explosive Show, quirlig, bunt, mitreißend, gute Laune pur wie beim Song „Money Comes Money Goes“. Auf ihrem frisch gebackenen Album „More” haben Veeblefetzer ihren heißen Sound mit treibendem Reggae veredelt, und werden damit auch live ihre Fans begeistern. Denn die packenden Konzerte sind schweißtreibend, aufputschend und ein intensives Erlebnis für alle Sinne.20.00 Uhr: MUNTERMONIKA: ‚Sackrableu Tour‘ – das neue AlbumDie Charmebolzen in Lederhosen aus Thierhaupten begeisterten uns als Newcomer auf Anhieb. Erfolgsverwöhnt kehren sie zurück mit peppigen Songs über Erlebnisse, Kummer und Abenteuer.20 Uhr: BananfishbonesSeit Jahren erfolgreich, ja legendär die BANANAFISHBONES. Ihr Begründer, SEBASTIAN HORN, faszinierte schon als DREIVIERTELBLUT “Wannst mitm Deifi danzt” mit Gerd Baumann mehrfach in Neusäß mit reichlich “Herzblut”. Er machte das Nockherberg-Singspiel ebenso zum Kult wie den HEIMATSOUND als BR-Moderator. Ein Wahnsinn, der Herzblutmusiker Sebastian Horn nun erstmals mit den Bananafishbones beim Stadtfest Neusäß!VON NEUSÄSSERN FÜR NEUSÄSS - DER TAG DER SING- UND MUSIKSCHULE NEUSÄSS e. V.17.00 Uhr: Alle 4 Bands der Sing- und Musikschule Neusäß demonstrieren eindrucksvoll ihr Können.20.00 Uhr: BLUE NOTES’ – BIG BANDPop, Swing, Rock, Jazz und andere Blue Notes. Endlich wieder unter Achim Binanzersversierter Leitung fasziniert die Big Band der Musikschule Neusäß, wie bei vielen offiziellen Anlässen, mit Hits von Count Basie, ‚Hey Jude‘ der Beatles bis zu Michael Bublé.19.00 Uhr: GREG IS BACK - A-cappella XXLDas Abschlusshighlight des Stadtfests liefert ‚Greg is Back‘, Martin Seilers preisgekrönter strahlender Stern am süddeutschen Chorhorizont mit vokaler Power aus Rock, Pop und Jazz – zum Dahinschmelzen in jeder Tonlage.17.15 Uhr: Zug der Stadtkapelle von der Bühne im Hof zur Bühne im Park.17.45 Uhr: Platzkonzert der Stadtkapelle Neusäß e. V. unter der neuen Leitung von Florian Helgemeir.20.00 Uhr: GENERATION - Your Party SensationDie gefragte Partyband spielt mit bekannten Augsburger Musikern, verstärkt mit Sängerinnen von ‚Young Stage‘, auf beachtlichem Niveau einen umwerfenden Mix aus Hits der letzten 30 Jahre.17.00 bis 19.30 Uhr: … überall Spuren /‚Spurensuche‘, Künstler in Aktion mit KindernMit Clemens Brocker & Dominik Faßnacht im Ägidiuspark.20.00 Uhr: ROLAND HEFTER & BANDDer führende bayr. Musikkabarettist eroberte die randvolle Stadthalle im Nu und erzielte mit seinem Anti-Hass Song auf Anhieb 75.000 Likes. Hefter – ein pures Vergnügen!23.00 Uhr: Narrneusia Showtime‚NARRNEUSIA ... and Action!‘17.00 Uhr: Ein Hauch von OrientZauberhaftes der Bauchtanzgruppe SV Hammel.17.00 bis 21.00 Uhr: Baumklettern für KinderLeitung: Jochen Veh von Garten Veh im Park19.00 Uhr: HATLINERDIE Augsburger Coverband mit Rock, Pop, Oldies und aktuelle Hits.17.00 Uhr: Narrneusia Kids‚SWEET DREAMS – süße Träume‘.20.00 Uhr: HUDLHUBDas Heimatsound-Trio präsentiert mit betörendem Gesang, jenseits gängiger Liedermacherpfade, Pfiffiges, Lustiges, auch Hintersinniges aus ihrer bayerischen Heimat.17 Uhr: KIdzClub77 Jungrocker aus Aystetten – keines der Bandmitglieder älter als 13 - spielen Songs von Bourani, John Lennon, The Scorpions bis zu den Ärzten und vieles mehr. Bandcoach Frieder Morgenstern, der an die Musik der Kidz glaubt, ihre Ziele teilt, studiert die Songs ein und setzt sie wirkungsvoll in Szene. KIDZCLUB WILL ROCK YOU!Bandcoach: Frieder Morgenstern20.00 Uhr: ATTWENGER, präsentiert sein Album „Spot“Das Duo mit Kultstatus, „Der wichtigste Klang Österreichs“, weltweit gültiger Popsound auf Basis der Volksmusik, Landler & Punk, Rap & Polka, Elektronik & Dialekt - unverwechselbar.Das erste Mal live in Erscheinung traten Attwenger, 1990 in der Wiener Arena um drei Uhr morgens, so der Bandmythos. Mit erfrischender Unbeschwertheit schufen sich Attwenger ihr eigenes, kurioses Universum. In dem darf im Dialekt gereimt und gerapt werden, Gitarrenverzerrer werden zur Veredelung des Akkordeons gerne verwendet und der Schlagzeugpart würde jeder Hardcore Band zu lebenslangem Ruhm verhelfen.Das Duo Attwenger ist eines der lebendigsten Originale im Popgeschäft, auch wenn ihr Ruhm längst schon bis nach Sibirien, wo Attwenger mehrmals spielten, vorgedrungen ist. Auch der legendäre britische Radio DJ John Peel, der alles, was im Indie- und Alternative-Bereich Rang und Namen hat, vor die Mikrofone der Londoner BBC-Studios geholt hat, hat die Österreichern begeistert von ihrem Sound interviewt.23.00 Uhr: Narrneusia Showtime‚NARRNEUSIA ... and Action!‘20.00 Uhr: GROOVIN‘ OAKS - Let’s groove, let’s danceAugsburger Rock-Urgesteine wie Buddy Brudzinski, Junge Talente und Leadsängerin S. Budanaz-Saxon bieten Hits der 70er/80er von Aretha Franklin, Stevie Wonder, Tina Turner, Joe Cocker, Lionel Ritchie u. Santana. Let’s groove!17.00 Uhr: Ehrung der Meister und Aufsteigermannschaften der Neusässer Sportvereine durch 1. Bürgermeister Richard Greiner.19.00 Uhr: YOUNG STAGE - We are FamilyDer Spitzennachwuchs aus Elisabeth Haumanns Talentschmiede überzeugt mit fetzigenHighlights aus Rock, Pop und Countrymusic, peppig choreographiert von Charlotte Reng.