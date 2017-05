Neusäß hält Maibaumtradition aufrecht: Unter der Mithilfe vieler Freiwilliger wird der Maibaum aufgerichtet

Bereits um fünf Uhr morgens holten die Schlepperfreunde, Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Bauhofs den späteren Maibaum aus dem Wald. Nach einem Weißwurstfrühstück, das das Bayerische Rote Kreuz ausrichtete, ging es an die Arbeit: der Baum wird in Form gebracht, mit Rauten, dem Wappen der Stadt Neusäß und anderen Verzierungen geschnitzt und geschmückt. Auch der grüne Kranz, der mit Bändern und Schildern der Sponsoren verziert ist, durfte nicht fehlen. Da das Wetter mitspielte, kamen viele Neusässer bereits gegen Mittag zum Maibaumfest, das Bürgermeister Richard Greiner eröffnete. Die kleinsten Besucher packten auch mit an, als es darum ging, den Kindermaibaum im Biergarten Weininger zu gestalten und dort aufzustellen. Für die kulinarische Verköstigung sorgte die Aktionsgemeinschaft Neusäß.Anschließend wurde es ernst: Mithilfe eines Autokrans wurde der Maibaum aufgerichtet. Als die Stadtkapelle Neusäß schließlich aufspielte, das Bier reichlich floss und Leckereien vom Grill serviert wurden, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Hingucker war neben dem Maibaum ein altes Feuerwehrfahrzeug, das als „Durstlöscher“ auf vier Rädern eine neue Bestimmung gefunden hat.