NARRNEUSIA Faschingseröffnung der Saison 2018

NARRNEUSIA Wunderland

vonDr. Gerhard Rammel und derBirgit Bajza die 5. Jahreszeit eingeleitet.Sie stellten das Kreativteam der NARRNEUSIA, das sich den Kopf zerbricht für neue Ideen, Kostüme usw., kurz für die vielen Arbeitsvorgänge die nötig sind um diese Shows durchführen zu können, vor. Die Moderatorin für die Kindergruppe sowie der Moderator für die Showtanzgruppe wurden präsentiert. Als kleines Danke für den ehrenamtlichen großen Einsatz gab es Blumen und für den jugendlichen Moderator 1 Flasche Sekt (ohne) und Pralinen.Für die Kindertanzgruppe hatte das Kreativteam die schöpferische Ideeübernehmen die Rolle des Kinderprinzenpaares 2018.ist 12 Jahre jung und jetzt im 5. Jahr bei der NARRNEUSIA. Sie ist im Sternzeichen Skorpion geboren, verspeist am liebsten Pfannkuchen, ihr Lieblingslied ist Symphonie von Sarah Lawson und ihr Lieblingssänger Justin Bieber.Nina wollte schon lange Prinzessin werden und fragte deshalb den Präsidenten. Damit die Entscheidung leichter fiel, brachte sie gleich ihren Prinzen mit. Jungs tanzen ja nicht so gerne, deshalb ist es schwierig einen Prinzen zu finden. Sie freut sich auf viele schöne Auftritte und dass sie beim Faschingsumzug im Auto mitfahren darf. Ihr Traumpublikum sind Leute, die mit klatschen, mitmachen und nicht buh rufen.ist 15 Jahre jung und im 8. Jahr bei der NARRNEUSIA. Er wurde im Sternzeichen Jungfrau geboren und liebt Schnitzel mit Kartoffelsalat. Seine Lieblingsband ist Linkin Park.Sein Wunsch war, Faschingsprinz sein, dabei viel tanzen und auch mal die Hauptrolle übernehmen. Außer Tanzen sind seine Hobbies Basketball und mit Freunden etwas unternehmen. Er wünscht sich auch ein Publikum, das seine Begeisterung zeigt und natürlich viel applaudiert. Außerdem soll keiner krank werden oder sich verletzen. Wir sollen viel Spaß miteinander haben und bei vielen Auftritten tanzen.In der kleinen Vorschau konnten die Gäste nunabtauchen in die Welt voller Wunder. Die 35 Kinder der Narrneusia nehmen die Erwachsenen mit in das Land der geheimnisvollen Waldgeister, zauberhaften Feen und schaurig schöner Hexen. Unter einem wunderschönen endlosen Regenbogen spielen kleine Glücksbringer, süße Einhörner und lustige Trolle glitzern, funkeln und strahlen um die Wette. Der Fantasie sind in einem Wunderland keine Grenzen gesetzt.