myheimat Neusäß: WER WAR HERMANN UTECH?

Die Hermann-Utech-Straße zweigt gegenüber des Seniorenparks von der Georg-Odemer-Straße ab und führt zum Sportgelände des TSV Neusäß. Doch wer war dieser Herr Utech? Selbst eine Nachforschung im Internet mit Hilfe von "Tante Google" brachte mich nicht weiter. War er vielleicht ein ehemaliger Gemeinderat oder gar ein Bürgermeister früherer Jahre oder steht er mit dem Sportverein in Verbindung zu dem seine Straße führt? Die Lösung finde ich schließlich im Buch "Neusäß, ein Ort im Wandel der Zeit" und sie liegt ganz nah bei dem eben fotografierten Straßenschild: Hermann Utech (1874-1964) stammte aus Westpommern und eröffnete mit seiner Frau Therese im Jahr 1910 die "Restauration Lohwald" und die steht als "Gasthaus am Lohwald" heute noch an dieser Stelle. Nach einer wechselvollen Geschichte und einigen Besitzerwechseln hat das Lokal gute und schlechte Zeiten überdauert. Heute präsentiert es sich unter dem jungen Pächterpaar Bettina und Antonio als traditionsbewußtes und doch modernes Gasthaus, das in seinem Stil als echte Perle in der Neusässer Gastronomieszene glänzt.