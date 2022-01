myheimat Hainhofen: GEORDNETER RÜCKZUG

Während dieser aktuelle Abriß durchgeplant und technisch gesichert mit einem Gerüst abläuft, haben den ehemalige Stadel schon zweimal in seiner Geschichte schwere Schicksalschläge getroffen, die ihn zum "berühmtesten" Mittelpunkt der Hainhofer Feuerwehrhistorie machten. Am 05.02.1955 und am 11.07.1970 ist das landwirtschaftliche Gebäude jeweils bis aus die Grundmauern abgebrannt. Dank der Freiwilligen Feuerwehr konnte in beiden Fällen ein Übergreifen auf die Wohngebäude bzw. die Mühle verhindert werden.