myheimat Diedorf: Sportlich bleiben in Coronazeiten

In Zeiten, in denen weitere Tagesausflüge beschränkt sind, lohnt es sich sehenswerte Ziele in der näheren Umgebung zu entdecken. Der Wanderweg "Blick auf Diedorf", der 2019 eröffnet wurde, ist mit einer Länge von 20 km durchaus für sportlich ambitionierte Menschen geeignet. Der aussichtsreiche Rundkurs beginnt am Bürgerpark beim Sportgelände in Diedorf und führt durch alle Ortsteile der Markgemeinde zwischen Anhausen und Biburg. Der Einstieg ist natürlich auch an jeder anderen Stelle möglich.Weitere Informationen und ein Faltblatt mit Wegbeschreibung unter: