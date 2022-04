myheimat Diedorf: BLAUER MONTAG

Nach dem schneereichen Wochenende präsentiert sich der Montagmorgen in strahlendem Bayrischblau. Ich stelle das Auto an der "Buchecke" ab und spaziere unterhalb der alten Pfarrkirche zu den Entenweihern, die bis auf ein paar ufernahe Stellen noch zugefroren sind. Doch es gibt eine Menge zu entdecken: Der Uferbewuchs und die Häuser bilden dekorative Muster auf dem Wasser und somit einen bunten Farbteppich für die Entenbilder, an der Grotte knabbert ein Eichhörnchen an einer Walnuß, am Sportplatz hockt eine neugierige Amsel und in der Wiese glänzt ein Star wie ein Edelstein. Auf dem Kirchennest kehren gerade die beiden Störche klappernd zurück und der Junggeselle am Elektromast schaut eher beleidigt in die Kamera. Nach 2 Stunden sind jede Menge bunte Bilder auf der Speicherkarte und es geht wieder nach Hause. Die Wetterprognosen für den Rest der Woche versprechen eher triste Farben ...