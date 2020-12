myheimat: 2020 MONAT FÜR MONAT

Ich wünsche uns allen, daß 2021 einen großen Fortschritt in der Bekämpfung der Pandemie bringen wird und daß nicht nur die Viren weniger werden, sondern auch die unerträglichen Stimmen all dieser selbsternannten altklugen Schwätzer und Nörgler, die jegliche Maßnahme unreflektiert verteufeln, ohne nur einen eigenen konstruktiven Gedanken einzubringen.Bleiben Sie alle gesund und vergessen Sie die nicht, denen es wirklich schlecht geht in dieser schweren Zeit!