Klasse-Stimmung bei Jubiläums-Ü30-Party in Neusäß

Nach dem obligatorischen Prosecco ging es zunächst zum Warmtanzen bei Disco-Fox auf die Tanzfläche. Hatten wir - meine Frau Petra und ich- am Anfang noch reichlich Platz für ausschweifende Figuren, wurde es von Minute zu Minute enger. Und als dann die DJ's die 80'er- und 90-er-Hits auflegten, gab es kein Halten mehr. Die Tanzfläche war proppenvoll, die bekannten Beats elektrisierten die Gäste. Nun war Zeit zum Verschnaufen und wir suchten uns einen Platz auf einer Couch in der Chill-Area. Bei einem leckeren Cocktail wurden wieder Kräfte gesammelt., dazwischen mit dem ein oder anderen Bekannten geplaudert. Als die Rockmusik der 70-er aus den Boxen ertönte, ging's wieder nach vorne. Die Devise? Nochmals Gas geben. Nach intensiven unterhaltsamen Party-Stunden machten wir uns in den frühen Morgenstunden auf den Nachhauseweg. Beide waren wir uns einig: beim nächsten Mal sind wir wieder dabei.

