Jugendliche engagieren sich beim Festival in Neusäß

Eine Gruppe von 14- bis 19-Jährigen trifft sich seit Anfang März regelmäßig im Stereoton. Grund dafür ist die Mitsprache beim Festival in Neusäß. Dies wurde von dem Team des Stereotons ins Leben gerufen. Ein Teil der Besucherinnen und Besucher des Jungen Cafés hat sich dazu bereit erklärt, das Team tatkräftig zu unterstützen. So kümmern sich die Jugendlichen nicht nur um die Dekoration, die auf dem Festival angebracht werden soll, sondern bewerben auch das Ganze in den sozialen Medien und indem sie Flyer verteilen. Außerdem werden in den Team-Treffen über verschiedene Angelegenheiten abgestimmt und entschieden.Mehr Informationen zu den einzelnen Events gibt es auf: www.citysound.neusaess.de