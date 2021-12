Die Job-Info-Börse Neusäß wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben

Die seit über 20 Jahren bestehende Job-Info-Börse, die vom Jugendkulturhaus Stereoton geplant wird und in der Stadthalle Neusäß stattfindet, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.Eigentlich sollte die Börse, deren Aussteller sich überwiegend durch ortsansässige Firmen darstellt, dieses Jahr wieder in Präsenz stattfinden. Der eigentliche Termin am 21.01.22 muss nun einem späteren weichen. Markus Bzduch, Leiter des Jugendkulturhauses und Organisator der Job-Info-Börse, bedauert das sehr: „Die Planungen waren schon fast abgeschlossen. Der Bedarf, Lehrstellen zu besetzen und Praktika zu machen ist sehr hoch, da Firmen und Schüler durch die Pandemie im Vorjahr deutlich weniger Möglichkeiten hatten, miteinander in Kontakt zu kommen.Der KIKUKA Neusäß 2022 (Kinder-Kultur-Kalender) ist in Bearbeitung. Derzeit sind schon einige Angebote unter www.kikuka.de einsehbar. Fertiggestellt und buchbar werden die Kurse des Kinder-Kultur-Kalenders am 01.02.2022 sein. Zusätzlich wird eine Proschüre erscheinen, die auch im Einzelhandel verteilt wird. (Text: Jugendkulturhaus Stereoton)