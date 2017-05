Hinter den Kulissen des Ferienprogramms der Stadt Neusäß

Die Freizeitangebote sind für 6-14jährige Kinder konzipiert und versprechen wieder sechs Wochen lang eine Menge Spaß. Geplant ist ein zweiwöchiger Aktivspielplatz für Kinder von 6 -12 Jahre mit allerlei Bastelaktionen am Vormittag und tollen Spielen am Nachmittag. Auch bieten wir wieder eine Ganztagsbetreuung mit hochwertigem Mittagstisch an. Die anschließenden Wochen werden mit externen und internen Kursen, Aktionen und Veranstaltungen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zu verschiedensten Themen gefüllt. So ist für jedes Neusässer Kind etwas dabei. Die von uns geschulten, zahlreichen Praktikant_innen versichern eine optimale Betreuung.Es gab schon mehrere Vorbereitungstreffen für die neuen Betreuer des diesjährigen Ferienprogramms. Das Ferienprogramm-Team bereitet das Thema sowie die Angebote des Aktivspielplatzes jedes Jahr neu vor. Bei den Vorbereitungstreffen werden über 30 Bastel-Angebote sowie zahlreiche Spielangebote erarbeitet. Zudem erhalten die Helfer Schulungen z. B. zur Aufsichtspflicht oder Erste Hilfe am Kind. Neben der Qualifikation spielt auch der Betreuungsschlüssel eine große Rolle um die Qualität des Ferienprogramms sicher zu stellen.Qualität ist unsere Marke. Bei (Bastel-) Angeboten, Team-Auswahl, Material-Beschaffung und auch bei unser Essen überlassen wir nichts dem Zufall.Das Ferienprogramm des Jugendkulturhauses Stereotons ist nicht die Ferienbetreuung der Stadt Neusäß. Allerdings ergänzt das Ferienprogramm die Ferienbetreuung in den ersten zwei Ferienwochen.Das Ferienprogramm beginnt auch 2017 wieder mit einer tollen Eröffnungsfeier. Dazu sind nicht nur alle Kinder ganz herzlich eingeladen, sondern alle, die Lust auf ein schönes Fest haben. Dann heißt es basteln, mit coolen Fahrzeugen im Hof des STEREOTONs düsen oder sich mit einen Snack von der Grillstation auf die Arenastufen setzen und mit seinen Freunden quatschen. Außerdem gibt es einen Luftballonwettbewerb. Besonders freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit den Nutzern des Hauses der Musik. Bei Dämmerung startet das Open-Air-Kino mit einem Überraschungsfilm.Das Programmheft wirderscheinen und kann im Neusässer Einzelhandel, sowie im Rathaus und im STEREOTON abgeholt werden. Auch unter www.ferienprogramm.neusaess.de kann das Heft heruntergeladen werden.Der telefonische Anmeldetermin für die Ganztagsbetreuung, sowie für weitere Programmpunkte des Sommerferienprogramms ist am