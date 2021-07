HARBURG HÄKELT

Die Burg Harburg kennt jeder ältere Neusässer, denn ein lehrreicher Schulausflug dorthin gehörte zum Pflichtprogramm fast jeder Volksschule. Falls einem dieses Glück nicht zuteil wurde, ist man spätestens bei einem bierseligen Vereinsausflug ins Nördlinger Ries dort oben gelandet, wobei sich aber ein Großteil der männlichen Feuerwehrler oder Schützenkameraden mit der Besichtigung der Fürstlichen Burgschänke zufrieden gab. Auch heute noch setzen die meisten Ausflügler, die aus Richtung Donauwörth kommen, nach der mausgrauen Zementfabrik und dem düsteren Tunnel den Blinker links und folgen der Schloßstraße hinauf zur Burg. Seit Erfindung der wadl- und herzschonenden E-Bikes ist auch die Anzahl der Radler sprunghaft gestiegen, die den Anstieg jetzt von chinesischen Akkus unterstützt mit einem souveränen Lächeln im Gesicht bewältigen.Es ist ja auch richtig ansichtskartenschön dort oben und alleine die Aussicht ist das Eintrittsgeld für die Burg wert. Das Städtchen darunter kennen die meisten Besucher aber leider nur aus dieser Vogelperspektive. Man sollte deshalb mal bei der Anfahrt den Blinker rechts setzen und über die neue Brücke ans linke Ufer der Wörnitz fahren. Die Steinerne Brücke, die mit 9 Bögen den verästelten Fluß überspannt, der an dieser Stelle fast einen flachen kleinen See bildet, ist ein lauschiger Platz für eine Rast und man genießt dort einen herrlichen Blick auf den dicht bewaldeten Burghügel. Den großen Parkplatz an der Grasstraße 2 direkt am Ufer findet man auch ohne Navi mühelos. Stadtseitig bietet der gemütliche „Gasthof zum Goldenen Lamm“ Tische im Freien, an denen man direkt über dem Wasser sitzen kann. Die historische Altstadt selbst ist überschaubar wie ein größeres Dorf, aber gerade dieser ländliche Charme macht ihren besonderen Reiz aus.In diesem Sommer bietet es sich ganz besonders an, die Altstadt von Harburg zu besuchen. Unter dem Motto „Der Himmel über Harburg wird bunt“ haben 20 Harburgerinnen hunderte von kunstvollen Mandalas gehäkelt, die bis in den Herbst hinein in Form von bunten Luftteppichen die Steinerne Brücke und einige romantische Ecken des Zentrums überspannen. Mehr dazu unter:Eine weiteres Projekt dieser Aktionsgruppe ist seit 2020 der „Harburger Märchenweg“. Auf den Spuren der Gebrüder Grimm kann man auf diesem phantasievollen Pfad vom Parkplatz an der Wörnitz bis zur Burg hoch wandern, aber dafür sollte man schon gut zu Fuß sein und für Kinderwagen ist diese Route leider nicht geeignet. Mehr dazu unter: