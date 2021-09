DONAU ODER LECH ... DAS IST HIER DIE FRAGE ...

erreicht, so wie wir uns an diesem prächtig blauen Mittwoch entschieden haben. Im Parkhaus an der Lechstrasse kann man sein Gefährt gut beschattet und kostengünstig abstellen und in wenigen Minuten steht man auf dem schräg abfallenden Hauptplatz mit dem Marienbrunnen. Das ersehnte prickelnde Getränk nimmt man jedoch vorzugsweise am Peter-Dörfler-Weg zu sich. Was sich so bieder und urdeutsch anhört, ist das kleine Sträßlein, das am Altstadtrand direkt an der steinernen Mauer des Lechwehrs entlang führt. Einige Bistros und Eiscafés haben dort ihre Tische direkt hoch über dem Ufer stehen und hier fühlst Du Dich wie jenseits der Alpen. Es wird gegessen, getrunken und geratscht … viele haben ihren Aperol oder Hugo im Stehen einfach auf der Mauer abgestellt, lecken ein cremiges Eis am Cortina oder sind fasziniert vom ewigen Spiel der eiskalten Schaumkronen auf dem Wasserfall unterhalb des rauschenden Lechwehrs. Ein paar Postkartenmotive lassen sich allemal einfangen bevor man sich wieder auf den Weg nach Hause macht. Unterwegs fühlt man sich nicht selten wie auf der italienischen Autostrada, nämlich dann, wenn sich die schweren LKW auf der vierspurigen Schnellstraße halsbrecherisch gegenseitig überholen und Du spätestens an der WWK-Arena im Stau stehst!