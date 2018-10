Der "neusässer" für den Oktober – hier die neue Ausgabe kostenlos online lesen und herunterladen

Nächste Ausgabe: 3. November 2018Redaktionsschluss: 22. Oktober 2018Ihr könnt hier und jetzt den „neusässer“ online lesen und herunterladen. Zudem werden alle Neusässer Haushalte immer am ersten Samstag des Monats mit der aktuellen Ausgabe des myheimat-Stadtmagazins „neusässer“ beliefert. Darüber hinaus ist der „neusässer“ an unseren zentralen Auslagestellen verfügbar.Die Themen der aktuellen Ausgabe im Überblick: Die Neusässer Feuerwehren waren bei einer gemeinsamen Großübung im Einsatz und in Steppach präsentierten sich Rettungs- und Hilfsorganisationen beim Blaulichttag Außerdem erfahrt ihr in der neuen Ausgabe des "neusässers", wie David Lenart einen glücklichen Gewinn für sein Ehrenamt im Freiwilligen Zentrum Neusäß einsetzte.