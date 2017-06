Das Programm des Jugendkulturhauses Stereoton im Juli 2017

Es gibt 1000 Möglichkeiten, wie du zusammen mit deinen Freunden die Zeit im Jungen Café gestalten kannst!Mache das stylische Junge Café zu deinem neuen Treffpunkt! Lerne neue Leute kennen! Höre Musik! Spiele Musik! Lasse dir die günstigen Getränke & Snacks schmecken oder nimm bei verschiedenen Aktionen teil! Erlebe etwas!Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsraum des STEREOTONs regelmäßige Events.Du willst eine Band gründen, suchst eine Location, um dich als Musiker_in zu präsentieren oder willst deine kreativen Arbeiten ausstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!Wenn du eigene Ideen hast, die du bei uns verwirklichen willst, stehen wir dir zur Seite!JEDEN DIENSTAG –KICKER 4 FREEJEDEN DONNERSTAG – ObsttagJeden Donnerstag ist Obsttag im STEREOTON. An der Theke des Jungen Cafés liegt kostenloses Obst bereit, so lange der Vorrat reicht.JEDEN FREITAG – Spiel deine MusikJeden Freitag hast du die Möglichkeit deine Musik im Jungen Café aufzulegen!JEDEN ÖFFNUNGSTAG – Sportgeräte nutzenDas STEREOTON hat jede Menge Sportgeräte, die genutzt werden können!JEDEN ÖFFNUNGSTAG – WLAN 4 freeWas gibt es alles im Jungen Café?- Feuerstelle- Arenastufen zum chillen- Außenterrasse- Sportgeräte (Tor + Fußball, Tischtennis, Federball, Basketball,…)- Beamer + Leinwand- X-Box-Konsole- Kicker- Flipper- Café mit günstigen Preisen (Getränke, Speisen, Eis)- Veranstaltungsraum (Tanzen, Singen, Instrumente spielen, etc.)Freitag, 14.07.2017: Chillen bei coolen Musikvideos – Monatlich19:00 Uhr – 22:00 UhrAus dem Jugendcafé wird am Donnerstag eine gemütliche Chill-Area mit coolen Musikvideos.Kreative Aktion gibt es ab sofort im Gruppenraum des STEREOTONs. Für alle junge Menschen ab 14 Jahren, die sich gerne gestalterisch betätigen hat die Kreativmanufaktur geöffnet. Hier kann mit unterschiedlichen Materialien experimentiert werden. Wer eigene Ideen hat kann diese einbringen. Die Aktionen sind spontan und werden auf Nachfrage angeboten. Wer sich kreativ betätigen möchte kann einfach im Jungen Café anfragen. Je nach Material kann es zu einer geringen Kostenbeteiligung kommen.Hast du Lust Jutebeutel zu designen? Oder Objekte aus Kronkorken zu kreieren? Dann komm vorbei!!!Haben Sie ein Klavier, das Sie nicht mehr benötigen? Dann melden Sie sich bitte bei uns unter: 0821. 46 74 74.Herzlichen Dank.Vom 18.07.17 – 11.09.17 hat das Junge Café geschlossen.Über die Sommerferien ist das Jugendkulturhaus STEREOTON für die Organisation und Durchführung des Ferienprogramms der Stadt Neusäß zuständig.Ab dem 12. September 2017 sind wir dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für dich da.Wir wünschen dir schöne Ferien und einen schönen Sommer!Bitte beachten: Unter www.kikuka.neusaess.de könnt ihr das ganze Programm des KiKuKa’s anschauen und euch über Restplätze bei Kursen informieren, sowie die Kurse buchen.10-14 JahreSa, 01.07.2017 16:00 - 18:00BeschreibungTolle Musik und viel Bewegung. Das findest du beim Workshop: "Hip-Hop meets Showtanz".Hier kannst du so richtig powern und lernst tolle Choreographien. Schmeiß' dich in deine bequeme Sportkleidung, pack' Brotzeit/ Trinken ein und tanze zum Stereoton.Anmeldung: Kurz erklärt1. Unter: www.kikuka.neusaess.de kommt ihr zu unserer neuen Plattform.2. Meldet euch beim Eltern-Portal an und bucht dort eure Kurse.Achtung: Es werden nur die Kurse angezeigt, die zum jeweiligen Kind altersgemäß passen. Altersbegrenzungen sind zur Sicherung unserer Qualität wichtig.Für gewöhnlich geben wir euch die Möglichkeit, die Kinder bis zu einem Tag vor Kursbeginn einzutragen.Ist dies nicht der Fall, wird dies bei der Kursbeschreibung aufgezeigt!Es können einzelne oder mehrere Kurse gebucht werden.Genauere Infos zu den Programmpunkten und über die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze gibt es im Internet unter: www.kikuka.neusaess.deFast alle Kurse starten und enden im Stereoton.In den Sommerferien finden keine KiKuKa-Termine statt – dafür organisieren wir für euch das FERIENPROGRAMM der Stadt Neusäß. Im Oktober kommt der KiKuKa dann wieder zurück.Am Samstag 08.07.2017 ist es wieder soweit. Die Telefonleitungen im Rathaus Neusäß laufen heiß und unsere Ohren fangen an zu glühen...Von 8 Uhr bis 13 Uhr könnt ihr eure Ferienprogramm-Kurse telefonisch unter der Telefonnummer: 0821. 46 06-222 buchen.Alle weiteren Infos entnehmt ihr bitte dem Ferienprogramm-Heft oder unserer Homepage: www.ferienprogramm.neusaess.deDas diesjährige Ferienprogramm wird wieder in der Daimlerstraße 3a in unserem Gebäude mit dem tollen Außengelände stattfinden. Der Eingang für das Ferienprogramm ist bei der Hauptstraße.Das Ferienprogramm-Heft 2017 kann an folgenden Orten abgeholt werden:- Als Download im Internet auf der Seite www.ferienprogramm.neusaess.de- Im Rathaus Neusäß- Im STEREOTON (Daimlerstr. 3a (Eingang Hauptstr.)- Im Neusässer Einzelhandel