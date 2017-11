Anzeige

Danke an alle Besucher!

In netter Atmosphäre fand der Strickbasar am 18.11.2017 im

Caritas Seniorenzentrum Neusäß-Westheim statt.

Viele Kaufinteressenten kamen, um eines der angebotenen Häkelunikate zu erwerben. Diese Resonanz bestärkt und motiviert weiterhin aktiv zu sein.Eingehende Bestellungen wurden notiert, und werden Zug um Zug abgearbeitet.

Wir,die Strickdamen bedanken uns bei den Käufern!

So kann für die Heimbewohner der Alltag wieder etwas erleichtert werden.

Aktuell wird ein Marionettentheater die Heimbewohner erheitern.

Nette Grüsse aus Neusäß,

Gerda

