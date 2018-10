Caritas-Seniorenzentrum Notburga „das Strickevent“

Am Samstag, dem 17.11.2018

zeigen die Strickdamen des Notburga Strickcafes rechtzeitig zur vorweihnachtlichen Zeit, was sie so in den letzten Monaten produziert haben.Die Besucher und Besucherinnen, welche sich für Weihnachtsgeschenke interessieren und auch kaufen wollen, werden überrascht sein, was alles an Kreativität entwickelt wurde.Natürlich gibt es wieder kuschelige Socken für die kalte Zeit, wärmende Outdoor-Pullover und Ponchos. Mützen, die für warme Köpfe und Ohren sorgen. Handschuhe, Ärmelstulpen und vieles mehr. Für die Kids gestrickte Hampelmänner usw., auch für die Fußballbegeisterten sind wieder Fan-Artikel angesagt.Die Strickdamen freuen sich auf Ihren Besuch.Wichtig ist, dass der Erlös dieses Basars auch den Bewohner/innen des Caritas-Seniorenzentrum Notburga zugute kommt.