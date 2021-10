ALLES MUSS RAUS!!!!

Vorweihnachtlicher Basar des "Strickcafés" am 20.11.2021



Nach einer zweijährigen durch Corona bedingten Zwangspause dürfen die Damen des "Strickcafés" im Notburgaheim Westheim endlich wieder ihre in unzähligen Stunden gefertigten Handarbeiten zum Verkauf für den guten Zweck anbieten. Da die Lager bis zum Rand gefüllt sind, erwartet die Kunden passend zur kalten Jahreszeit ein breites Angebot an Strickwaren von Mützen, Schals, Loops und Filzschuhen bis hin zu Babykleidung und Fanartikeln in den Augsburger Vereinsfarben.Der Erlös kommt in voller Höhe den Bewohnern des Notburgaheims Westheim zugute!Bitte beachten Sie die gebotenen hygienischen Maßnahmen nach der 3G-Regelung und halten Sie Ihren Impfpass bereit.Die 25 fleißigen "Stricklieseln" der Hobbygruppe und das gesamte Seniorenzentrum freuen sich auf Ihren Besuch.Dann besuchen Sie doch einmal unverbindlich unser "Strickcafé" immer montags von 14 - 17 Uhr im Atrium des Notburgaheims Westheim, wo seit 9 Jahren in heiterer Runde gemeinsam gestrickt und geratscht werden kann. Interessentinnen und natürlich auch “Quotenmänner“ jeden Alters sind bei uns stets herzlich willkommen!