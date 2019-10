Mut zum Hut 2019 – Katja und Susanne in der Welt der Mode

Neuburg an der Donau : Schloss Neuburg |

Die weltgrößte Hutverkaufsschau „Mut zum Hut“ zusammen mit „schmuck durch Schmuck“ im Areal vom Schloss Neuburg a. d. Donau hat auch im 21. Jahr ihres Bestehens nichts an dem großen Flair des deutschen Ascott verloren. Unsere myheimat-Models Katja und Susanne tauchten ein in die Welt der Schöpfungen von Modistinnen und Hutmacher.

Man möchte meinen, in all den Jahren würde sich diese Verkaufsschau selbst ins Hamsterrad des ewig Gleichen manövrieren. Nein, auch nach 21 Jahren ist diese Veranstaltung ein überregionales Ereignis für die Stadt an der Donau. Kulturpreisträgerinund ihre Tochterhaben heuer unter dem Motto „Hier und jetzt ist Panama“ diese exklusive Kopfbedeckung zum Thema gemacht. Eine stets ausgebuchte Modenschau, in welcher Ute Patel-Mißfeldt persönlich die Models mit einer Auswahl der über 15.000 Hüte, Kappen, Hauben, Fascinators und wunderbaren Herrenhüte auf dem Laufsteg präsentiert, ist ein großes Highlight diese Verkaufsschau. Zusammen mit den präsentierten Hutmoden und den humorvoll bis tiefsinnigen Begleittexten der gut gelaunten Organisatorin vergeht die Zeit wie im Flug.Unsere myheimat-Models Katja und Susanne durften auf dem Gelände im Fürstlichen Marstall, im Boxenstall und im Residenzschloss verschiedene Hutmodelle und Bekleidungen tragen und damit eintauchen in die Welt der großen Schönheit. Dieser Beitrag steht damit auch unter der Ansage „Lasst Bilder sprechen!“ - Genießen Sie also einen kleinen Einblick in die „Mut zum Hut 2019“ und freuen sie sich schon heute auf einen Besuch im Neuburger Schloss voom 25. bnis 27. Septzember 2020.Information: