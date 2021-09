Hühnerhaltung im eigenen Garten?

Heute kommen die Eier aus dem Supermarkt, einst von eigenen Hühnern. Fast jeder hatte einen Garten und hielt Hühner. Bruderhähne durften heranwachsen, wurden aber nicht alt. Wie ist es mit der Hühnerhaltung heute? Sie ist im eigenen Garten erlaubt. Fühlen sich die Nachbarn jedoch gestört oder befürchten Hygienemängel, lässt sich klagen. Doch meist freuen sie sich über ein paar frische Eier und überhören dann den Hahn.

Voraussetzung für die Hühnerhaltung

Die tägliche Hühnerpflege

Am einfachsten ist es, die Nachbarn, die sich durch das Hahnenkrähen gestört fühlen können, vorab zu fragen. Es gibt jedoch weitere Stolperfallen – Hühner sind immer der Tierseuchenkasse zu melden. Sobald eine Vogelgrippe ausbricht, gilt sogar Stallpflicht. Ein überdachter und zu den Seiten offener Freilauf wird auch noch geduldet, da Vogelkot nicht hineinfliegen kann.Wegen dieser Tierseuchen sind Hühner oder anderes Geflügel regelmäßig zu impfen. Es gibt vorsorgliche und verpflichtende Impfungen. Sind die Legehühner bereits gegen Newcastle Disease geimpft, reicht eine Nachimpfung im Quartal. Am bequemsten ist es, sich bei örtlichen Züchtervereinen zu erkundigen. Diese geben häufig den Impfstoff zum kleinen Preis an Nicht-Mitglieder ab. Viele Impfstoffe werden über das Trinkwasser verabreicht, es ist also nur ein kleiner Fleißakt.Hühner sind gesellige Tiere. Es sollen wenigstens drei Hennen zusammen leben. Diese werden auch ohne Hahn Eier legen. Mit fühlen sie sich jedoch wohler und beginnen vielleicht eine Brut. Für die Biohaltung muss jedes Huhn 4 m² Freilauf haben. Mehr ist für normalgroße beziehungsweise bewegungsfreudige Hühner im eigenen Garten jedoch besser.Gerade in Straßenlagen oder wegen der Nachbargärten ist eine Einzäunung sinnvoll. Je größer der Auslauf, um so höher der Aufwand. Bequemer ist es, eine Hühnerrasse zu wählen, die kaum noch vom Boden abhebt. Es gibt sogar Seidenhühner, die nicht mehr fliegen können. Auch andere Hühnerrassen wie Brahmas sind zu bequem und bleiben am Boden. Dieses sind aber häufig die schwereren Hühner, welche mehr Futter brauchen. Viele Zwerghühner legen auch gut, heben aber nur zu gerne ab.Für einige Hühnerrassen reicht also ein einfaches Hühnernetz mit 1,2 Metern Höhe, für andere sollten es zwei Meter Höhe oder ein überspannter Auslauf sein. Im eigenen Garten soll zudem alles hübsch aussehen, weswegen die billigen Hühnernetze nicht optimal sind.Neben dem Auslauf muss es für die Nacht einen Stall geben. Perfekt ist es, wenn sich dieser gut verschließen lässt und keine Marder durch Lücken hineinkommen. In diesem braucht es Sitzstangen, Legenester, eine Futterstelle und einen Scharraum. Wer kein Nebengebäude anpassen kann, findet vielleicht ein gebrauchtes Gartenhaus oder einen kleinen Hühnerstall im Handel.Hühner wollen früh am Morgen raus und Futter suchen, zum Mittag im Staubbad entspannen und am Abend mit Futter in das Hühnerhaus gelockt werden. Neben dem fertigen Hühnerfutter beziehungsweise Legefutter brauchen Hühner immer etwas Grünfutter. Dieses ist wichtig für die Vitamine. Im Winter eignen sich Gemüsereste.Wer Hühner hält, muss also täglich frisches Wasser und Futter hinstellen. Dafür legen die Hennen ein paar Eier und sind mit etwas Pflege schnell zahm. Die Hühnerhaltung im eigenen Garten wird dadurch zum Erlebnis für Kinder und deren Erwachsene. Es sind sehr schöne, interessante und zugleich nützliche Haustiere für die Gartenhaltung. Viele weitere Informationen oder Rasseporträts gibt es auf dem Hühner Hof