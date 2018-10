STRONG by Zumba® - kostenlose Schnupperstunden beim TSV Milbertshofen

– Die bekannte Zumba®-Fitness-Marke hat ein neues „Baby“, namens „STRONG by Zumba®“. Wer sich nun denkt „Schon wieder ein neues Tanzformat…“, der wird aber sehr schnell eines Besseren belehrt., es kombiniert viel mehr Eigengewichts-, Muskelausdauer-, Cardio- und plyometrische Trainingsbewegungen zu Musik, die speziell komponiert wurde, um zu jeder einzelnen Bewegung zu passen. Die STRONG by Zumba® Trainerinnen des TSV Milbertshofen e.V., Jacqueline Lippenberger und Angela Rapagnetta, freuen sich schon darauf, ab Januar 2019 zusammen mit ihren Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen zu schwitzen und mit diesem revolutionären und hochintensiven Workout deren ehrgeizigsten Fitness-Ziele zu erreichen.Los geht’s mit zwei kostenlosen Schnupperstunden am 28.11.2018 und 12.12.2018, jeweils Mittwoch um 19.00 Uhr in der vereinseigenen Sporthalle des TSV Milbertshofen in der Hans-Denzinger-Str. 2. Für alle, denen STRONG by Zumba® gefällt, geht es dann im Januar weiter mit der ersten Kursreihe, die 11 Termine umfasst (16.01. – 27.03.2019). Anmeldungen für das neue Programm werden ab 01.12.2018 angenommen!Infos rund um das komplette Sport- und Fitnessprogramm des TSV Milbertshofen finden Sie tagesaktuell unter www.tsv-milbertshofen.de. Telefonische Infos gibt’s in der Geschäftsstelle des TSV unter 3582716, e-mail: kontakt@tsv-milbertshofen.de.