BürgerInnen gestalten ihr Viertel

München : kolumbusplatz |

Fieberhaft wird am Kolumbusplatz gearbeitet um bis zur Eröffnung am 8.7. fertig zu werden!





Der " Halt 58" entwickelt sich immer mehr zum Künstlertreff





Der Künstler Nikolaus Keller ( hatte kürzlich großen Artikel in der SZ) welcher am 8.7. seine Installation am Halt 58 enthüllt- im Gespräch mit Heiko Krause.



Heiko Kraus hat mit seiner Arbeit die aktuellen Themen im Viertel aufgegriffen- die Miethaie und das unverkennbare Uhrmacherhäusl



Mehr: www.mehrplatzzumleben.de