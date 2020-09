esmog-Feinstaub-WLAN-Mobilfunkfrequenzen - was sie für sich tun können!

Meitingen : Naturheilpraxis Maggy Kaiser |

Besser Schlafen, mehr Vitalität, schneller regenerieren!

Schon länger ist es wissenschaftlich bewiesen, das eSmog und Mobilfunkfrequenzen krank machen. eSmog-Sensible berichten von Störungen, die den Burnout-Syndrom und Depressionen ähneln.

Was misst der Arzt beim EKG und EEG, die Frequenzen? Das biologische elektromagnetische Feld des Herzens und des Gehirns.



Welche Einwirkungen haben die künstlich erzeugten elektromagnetischen Felder auf das natürliche, biologische Feld des Körpers, was passiert da mit welchen Folgen?



Was hat das mit der zunehmenden Feinstaubbelastung und deren Folgen auf die Blutversorgung zu tun?



Was kann jeder tun, um sein Immunsystem und seine Zellen zu schützen?





Von ganz einfachen Möglichkeiten bis zu ausgereiften Lösungen.

Besuchen Sie einen aussergewöhnlichen Vortrag mit Live-Blutuntersuchung im Dunkelfeld* wie sich Handystrahlen auf ihr Blutbild auswirken.



Melden Sie sich vor Veranstaltungsbeginn an, da die Teilnahme wg/den COVID-Regeln limitiert wird, Anmeldung unter handan.arslan@gmx.net, nennen sie hierzu den Gutschein-Code 10HA und sichern sie sich eine Dunkelfeld-Blutuntersuchung.



Vertrauen Sie auf 20 Jahre Erfahrung



Alles Gute und bleiben Sie Gesund

Handan Arslan



*keine Diagnoseerstellung