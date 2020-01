Am Sportpl.

Traditionsgemäß findet der Erlinger Faschingsball, veranstaltet vom Faschingshaufa Herbertshofen-Erlingen e.V. am 1. Februar 2020 um 20.00 Uhr in der Sporthalle Erlingen statt. Es spielt für Sie die Partyband "Mirage" aus Landshut des Weiteren erwartet Sie der Auftritt der Faschingsgesellschaft Rain. Für kurzentschlossene ggibts noch Karten an der Abendkasse.